Rizoartrosi - Rizartrosi

Nella rizoartrosi, l'infiammazione dipende dalla degenerazione e dal conseguente assottigliamento della cartilagine articolare dell'articolazione trapezio-metacarpale. Infatti, con la degenerazione e l'assottigliamento di questa importante cartilagine protettiva, le superfici vicine di trapezio e primo metacarpo entrano in contatto diretto e, sfregandosi tra loro per effetto dei movimenti del pollice, si recano reciproco danno. Dal danno in questione, deriva la sopraccitata infiammazione e dall'infiammazione scaturisce la sintomatologia tipica della rizoartrosi.

In sostanza, quindi, il processo infiammatorio della rizoartrosi sono il risultato del dannoso sfregamento del trapezio sul primo metacarpo, dopo che in entrambe queste ossa la cartilagine articolare è stata vittima di degenerazione e assottigliamento.

Ma cosa causa la degenerazione della cartilagine articolare?

Secondo gli esperti, la degenerazione della cartilagine articolare da cui dipende la rizoartrosi non dipenderebbe da una causa precisa, ma da una combinazione di cause o, come sarebbe più corretto dire in questi casi, una combinazione di fattori.

Tra i fattori in questione, figurano: