La psoriasi inversa è una malattia autoimmune, le cui cause scatenanti sono poco chiare; in altre parole, non è noto appieno ciò che scatena il malfunzionamento del sistema immunitario tipico della condizione in questione.

Ovviamente, sull'argomento, esistono diverse teorie; tra queste, una delle più attendibili ritiene che la psoriasi inversa (così come gli altri tipi di psoriasi) sia una patologia di stampo genetico, la cui manifestazione avverrebbe soltanto al verificarsi di determinati eventi; in sostanza, secondo questa teoria, per soffrire di psoriasi inversa non è sufficiente essere portatori di una certa alterazione genetica, ma bisogna anche essere coinvolti in specifici eventi o situazioni.

Nell'elenco di tali eventi/situazioni – che gli esperti definiscono col termine inglese triggers – figurano:

Periodi di elevato stress;

Scottature solari, graffi, bruciature e iniezioni. In un contesto di psoriasi inversa e altre malattie affini, quando un insulto o un trauma ai danni della pelle innesca l'eruzione cutanea tipica della condizione presente, i medici parlano di fenomeno di Koebner ;

; L'impiego di farmaci come i medicinali a base di litio, gli antimalarici, l'indometacina, la chinidina e l'inderil;

Particolari infezioni da streptococco;

La presenza di allergie;

Particolari condizioni climatiche;

Determinate abitudini alimentari.

In base a quanto riferiscono i sostenitori della teoria in esame, i triggers non avrebbero il medesimo impatto su ogni persona predisposta alla psoriasi inversa; questo vuol dire che un trigger capace di scatenare l'eruzione cutanea tipica in un individuo potrebbe essere completamente privo di conseguenze in un altro soggetto.

Fattori di rischio

Nelle persone con una predisposizione alla psoriasi, la presenza di obesità costituisce un importante fattore favorente la psoriasi inversa; ciò si spiega con il gran numero di pieghe cutanee che caratterizza il fisico degli obesi, soprattutto a livello dell'addome e del collo.