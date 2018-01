I corticosteroidi a uso topico sono farmaci in forma di crema dalle elevate capacità antinfiammatorie . In presenza di psoriasi guttata, l'impiego corretto di questi farmaci prevede la loro applicazione laddove ci sono le macchie rosa-rosse. Grazie alla loro notevole efficacia, i corticosteroidi a uso topico rappresentano il trattamento sintomatico di prima linea della psoriasi inversa; tuttavia, se impiegati a lungo o in modo inappropriato, sono responsabili di diversi effetti avversi, tra cui pelle sottile, comparsa di smagliature , teleangectasia ed eccessiva crescita dei peli corporei.

A questi rimedi terapeutici, inoltre, è importante aggiungere anche le contromisure antibiotiche da adottare in caso di infezioni da Streptococco beta emolitico di gruppo A e le contromisure antibiotiche o antifungine da attuare in caso di infezioni cutanee correlate al prurito intenso.

Fototerapia

La fototerapia è una tecnica terapeutica basata sull'impiego di una sorgente di luce, che emette radiazioni UVB.

In un contesto di psoriasi guttata, l'esposizione del paziente a queste radiazioni rallenta la crescita delle cellule che caratterizzano le macchie tipiche della condizione presente.

Il ricorso alla fototerapia, come rimedio per il controllo dei disturbi connessi alla psoriasi guttata, è previsto soltanto nei casi clinici dalla sintomatologia protratta o cronici.

Purtroppo e per ragioni ancora ignote, non tutti i pazienti con psoriasi guttata rispondono positivamente alla fototerapia.

Prodotti (creme o pomate) con proprietà idratanti ed emollienti

I prodotti idratanti ed emollienti servono ad alleviare la secchezza della pelle, correlata alla presenza delle squame, e a contrastare le conseguenze dei processi di esfoliazione (che vedono protagonisti le suddette squame).

Tra i prodotti idratanti ed emollienti, figurano: la paraffina, l'olio di mandorle dolci, l'ittiolo e la glicerina.

Lozioni a base di catrame minerale

Il catrame minerale è utile in presenza di psoriasi guttata, perché rallenta il processo di ricambio cellulare caratteristico delle aree cutanee ricoperto dalle chiazze e perché ha un effetto antinfiammatorio localizzato (quindi riduce il senso di prurito).

Vitamina A e vitamina D ad applicazione topica

La vitamina A e la vitamina D ad applicazione topica rientrano tra i trattamenti sintomatici della psoriasi guttata, in quanto migliorano l'aspetto delle macchie rosa-rosse e ne accelerano la scomparsa.

Purtroppo, però, presentano due inconvenienti: sono inspiegabilmente efficaci solo un alcuni pazienti e possono risultare irritanti per la pelle, anche quando usate correttamente.

Farmaci immunosoppressori

Gli immunosoppressori sono medicinali in grado di ridurre l'efficacia delle difese immunitarie.

In presenza di una malattia autoimmune come la psoriasi guttata, le proprietà degli immunosoppressori sono utili, perché alleviano gli effetti derivanti dal cattivo funzionamento del sistema immunitario.

Impiegati esclusivamente quando la sintomatologia ha carattere persistente e non risponde a nessun altro trattamento sintomatico, gli immunosoppressori più adottati nel controllo della psoriasi guttata sono la ciclosporina e il metotrexato, entrambi a somministrazione sistemica.

Trattamento antibiotico delle infezioni da Streptococco

Laddove la psoriasi guttata è associata a un'infezione da Streptococco beta emolitico di gruppo A, il trattamento antibiotico di quest'ultima ha spesso un impatto positivo anche sulla sintomatologia della stessa psoriasi guttata. Questo interessante effetto avvalora l'ipotesi secondo la quale ci sarebbe una stretta dipendenza tra le due circostanze.