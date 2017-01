La prosopagnosia , o prosopoagnosia , è un deficit cognitivo-percettivo, che rende l'individuo interessato incapace di riconoscere le facce delle persone note e, talvolta, perfino il proprio volto, quando si guarda allo specchio od osserva una sua foto. Esistono due tipi di prosopagnosia: la prosopagnosia acquisita e la prosopagnosia congenita. Il primo tipo è una condizione che un individuo può sviluppare a seguito di una lesione a carico dell'area temporo-occipitale dell'emisfero cerebrale destro; il secondo tipo, invece, è una condizione dalle cause sconosciute, presente fin dalla nascita e a dispetto di un encefalo sano. La prosopagnosia può avere gravi ripercussioni sulla sfera sociale del paziente e può portare allo sviluppo di depressione e fobia sociale . Esistono vari test diagnostici per stabilire se un individuo soffre o meno di prosopagnosia; un test molto diffuso consiste nel mostrare al presunto malato foto di personaggi famosi e chiedergli di riconoscerli. Purtroppo, al momento attuale, non esiste alcuna terapia che guarisca dalla prosopagnosia. I pazienti, tuttavia, possono rimediare alle loro incapacità riconoscendo le persone dalla voce, dall'abbigliamento, dall'acconciatura ecc.

La prosopagnosia , o prosopoagnosia , è un grave deficit cognitivo-percettivo, per effetto del quale il soggetto interessato è incapace di riconoscere i tratti del volto delle persone conosciute e, talvolta, perfino della propria faccia, quando è davanti a uno specchio. La prosopagnosia è un tipo di agnosia ; per la precisione è un' agnosia di tipo visivo .

Cause

La prosopagnosia può essere una condizione che un individuo sviluppa nel corso della vita, per effetto di un danno neurologico; oppure, può essere una condizione che un individuo presenta fin dalla nascita, a dispetto di un encefalo sano, e che mantiene per tutto il resto della vita.

Nel primo caso, i medici parlano di prosopagnosia acquisita; nel secondo caso, invece, parlano di prosopagnosia congenita o prosopagnosia dello sviluppo.

PROSOPAGNOSIA ACQUISITA

Studi di carattere neurologico hanno dimostrato che la prosopagnosia acquisita insorge a causa di lesioni al cervello riguardanti la porzione inferiore del lobo occipitale, la circonvoluzione fusiforme e/o la corteccia temporale anteriore dell'emisfero cerebrale destro. Queste tre aree cerebrali, infatti, sono deputate alla percezione dei tratti del viso delle persone, all'integrazione delle informazioni inerenti l'associazione di un volto noto al nome della persona a cui tale volto appartiene ecc.; in altre parole, servono a riconoscimento delle persone dalle loro facce.

Nella maggior parte dei casi, la prosopagnosia acquisita deriva da lesioni cerebrali successive a un infarto dell'arteria cerebrale posteriore o a un'emorragia cerebrale con sede nella porzione infero-mediale dell'area temporo-occipitale del cervello.

Più raramente, può dipendere da una grave intossicazione da monossido di carbonio, una lobectomia temporale, una grave encefalite, un tumore al cervello, un'atrofia cerebrale a carico del lobo temporale destro, il morbo di Parkinson e la malattia di Alzheimer.

Senza entrare troppo nei dettagli, è importante segnalare che esistono due sottotipi di prosopagnosia acquista: la prosopagnosia acquisita appercettiva e la prosopagnosia acquisita associativa.

Curiosità

In passato, medici e neurologi ritenevano che, nell'insorgenza della prosopagnosia acquisita, l'emisfero cerebrale interessato avesse un'importanza relativa. In altre parole, credevano che la prosopagnosia acquisita potesse comparire sia a seguito di lesioni dell'emisfero cerebrale destro, sia a seguito di lesioni dell'emisfero cerebrale sinistro.

Oggi, dopo una lunga serie di studi scientifici, medici e neurologi sanno che l'emisfero cerebrale avente un ruolo determinante sulla comparsa della prosopagnosia acquisita è il destro. Infatti, lesioni cerebrali a carico dell'emisfero cerebrale sinistro (chiaramente lesioni che interessano la porzione inferiore del lobo occipitale, la circonvoluzione fusiforme ecc.) alterano solo in pochissimi casi la capacità di riconoscimento dei volti e sono quasi sempre associate ad agnosia per oggetti.

PROSOPAGNOSIA CONGENITA

Le precise cause di prosopagnosia congenita sono poco chiare. Sicuramente - data l'importanza, vale la pena ribadirlo - chi ne è affetto non presenta alcuna lesione di natura neurologica.

Secondo alcuni esperti, alla comparsa della prosopagnosia congenita contribuirebbero fattori di tipo genetico ed ereditario. Tuttavia, servono altri studi, per poter affermare con assoluta certezza quanto appena dichiarato.

La prosopagnosia congenita è poco conosciuta, perché la comunità medico-scientifica l'ha scoperta soltanto pochi decenni fa; prima, infatti, era opinione comune che l'incapacità di riconoscere i volti comparisse esclusivamente a seguito di lesioni cerebrali.

EPIDEMIOLOGIA

La prosopagnosia è una condizione rara nella sua forma acquisita e alquanto comune nella sua forma congenita.

Sotto il profilo numerico, della diffusione della prosopagnosia acquisita nella popolazione generale gli esperti conoscono ben poco. Al contrario, della diffusione della prosopagnosia congenita sanno che quest'ultima interesserebbe, con differenti gradi di gravità, un individuo ogni 50 (N.B: sono fonti da confermare); in altre parole, se quanto appena affermato fosse vero, in un Paese come il Regno Unito ci sarebbero circa 1,5 milioni di individui incapaci di riconoscere il volto proprio e dei conoscenti.