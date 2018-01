Gli obiettivi della terapia adottata in presenza di un prolattinoma sono:

Riportare nella norma i livelli ematici di prolattina;

Ripristinare le normali funzioni dell'ipofisi;

Ridurre le dimensioni della massa tumorale, così da eliminare i sintomi derivanti dalla compressione a carico delle strutture anatomiche adiacenti;

Migliorare in generale la qualità della vita del paziente.

Attualmente, per poter raggiungere tali obiettivi, i pazienti con un prolattinoma sintomatico possono contare sia su una terapia farmacologica sia su una terapia chirurgica; i dettagli relativi a queste due possibili terapie saranno oggetto di discussione dei prossimi due paragrafi.

Terapia farmacologica

Per capire la terapia farmacologica del prolattinoma, occorre fare un piccolo passo indietro e mettere al corrente il lettore che la dopamina – il noto neurotrasmettitore associato alla malattia di Parkinson e alla dipendenza da molte droghe – svolge l'importante ruolo di inibitore fisiologico della secrezione della prolattina; in altre parole, in una persona sana, a bloccare la produzione di prolattina (per evitare un eccesso di quest'ultimo a livello ematico) è la dopamina.

Tornando quindi alla terapia farmacologica della prolattinoma, tale cura consiste, sostanzialmente, nella somministrazione di agonisti dopaminergici, ossia medicinali che mimano, una volta assunti, gli effetti della dopamina nei confronti della secrezione di prolattina da parte dell'ipofisi.

È doveroso precisare che, tra gli agonisti dopaminergici impiegati nel trattamento del prolattinoma, spiccano la bromocriptina e la cabergolina, per via della loro capacità aggiuntiva di ridurre le dimensioni della massa tumorale. In altre parole, la bromocriptina e la cabergolina svolgono non solo la stessa azione inibitoria della dopamina (nei confronti delle cellule ipofisarie che producono la prolattina), ma sono capaci anche di far regredire il prolattinoma.

Agendo prevalentemente sui sintomi, la terapia farmacologica del prolattinoma è un trattamento a cui i pazienti devono sottoporsi per lungo tempo, se non per il resto della loro vita.

QUANTO È EFFICACE LA TERAPIA FARMACOLOGICA?

Le statistiche dicono che l'uso della bromocriptina e della cabergolina, nelle persone con prolattinoma, riduce la massa tumorale e riporta nella norma i livelli troppo elevati di prolattinoma in ben l'80% dei casi clinici.

Quindi, bromocriptina e cabergolina sono degli ottimi farmaci per la cura del prolattinoma, tanto da costituire il trattamento di prima linea per questo tipo di tumore.

EFFETTI COLLATERALI DI BROMOCRIPTINA E CABERGOLINA

L'assunzione di bromocriptina o cabergolina può avere effetti avversi, quali: nausea, vomito, vertigini, mal di testa e sonnolenza.

A sviluppare con maggiore frequenza tali effetti collaterali sono i pazienti con prolattinoma che soffrono anche di ipotensione o che presentano fisiologicamente una pressione arteriosa bassa.

In generale, comunque, i farmaci anti-prolattinoma sono considerati abbastanza sicuri.