Una polmonite virale è una polmonite dovuta a un virus che è in grado di introdursi, attraverso la bocca o il naso, nelle vie aeree, raggiungere gli alveoli polmonari e infettarli.

Come si vedrà nel capitolo dedicato alle cause, il fenomeno della polmonite virale è una possibile complicanza dell'azione di virus responsabili di infezioni in alcuni casi anche molto banali e comuni (es: influenza); questo significa, indirettamente, che non esiste un vero e proprio virus della polmonite (come invece accade per la polmonite batterica).

Gli episodi di polmonite virale sono esempi di polmonite atipica, ossia la particolare polmonite infettiva dovuta a patogeni diversi da quelli solitamente coinvolti nei processi infiammatori a carico degli alveoli polmonari.

È grave?

La polmonite virale non è un'affezione grave, ma, ciononostante, merita comunque le dovute attenzioni del medico; si tratta, infatti, di una condizione che, in alcuni frangenti, può degenerare al punto da risultare molto pericolosa per l'incolumità del paziente, se non addirittura fatale.

Epidemiologia

Secondo quanto riportano alcuni studi statistici, ogni anno, in tutto il Mondo, soffrirebbero di polmonite virale 200 milioni di individui circa, di cui metà bambini e metà adulti.