Altre cause di polmonite atipica

Sebbene con una frequenza decisamente inferiore rispetto ai tre batteri sopra menzionati, altri patogeni possono causare la polmonite atipica; tra i patogeni in questione, figurano altri batteri, virus e funghi.

ALTRI BATTERI RESPONSABILI DI POLMONITE ATIPICA

I batteri rientranti nell'elenco delle cause rare di polmonite atipica sono:

Chlamydophila psittaci. È l'agente patogeno della cosiddetta psittacosi .

. Coxiella burnetii. È l'agente patogeno della cosiddetta febbre Q .

. Francisella tularensis. È l'agente patogeno della cosiddetta tularemia.

VIRUS RESPONSABILI DI POLMONITE ATIPICA

Nell'elenco dei virus che, in rare circostanze, possono produrre la polmonite atipica, rientrano: il virus respiratorio sinciziale (RSV), il virus dell'influenza A, il virus dell'influenza B, il virus della parainfluenza, l'adenovirus e il virus della SARS (Sindrome Respiratoria Acuta Severa).

FUNGHI RESPONSABILI DI POLMONITE ATIPICA

I funghi che possono causare, talvolta, la polmonite atipica sono: Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Candida albicans, Candida glabrata, Candida Krusei, Candida lusitaniae, Histoplasma capsulatum, Pneumocystis jirovecii, Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis, Coccidioides posadasii, Sporothrix schenckii e Cryptococcus neoformans.

Contagiosità e modalità di diffusione

In genere, la polmonite atipica è frutto di un'infezione contagiosa, ossia un'infezione che si può diffondere da un individuo malato a uno sano.

La diffusione in una persona non malata della polmonite atipica avviene solitamente attraverso le goccioline di aerosol emesse da un malato, in occasione di starnuti, colpi di tosse o quando parlano, oppure attraverso il contatto con una superficie toccata in precedenza da un soggetto infetto (in questa seconda circostanza, per ammalarsi, è indispensabile che la parte del corpo esposta alla superficie contaminata entri successivamente in contatto con le mucose della bocca, degli occhi o del naso).