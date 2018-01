Premessa : per comprendere appieno la seguente descrizione anatomica del piatto tibiale, si consiglia ai lettori di osservare le figure relative alla tibia.

L'estremità prossimale della tibia è una zona visibilmente allargata, in cui è possibile riconoscere due evidenti prominenze, chiamate condilo mediale (disposto verso l'interno gamba) e condilo laterale (disposto verso l'esterno gamba).

Il piatto tibiale è la superficie superiore dei condili mediale e laterale dell'estremità prossimale della tibia.

Caratteristiche anatomiche generali

Come tutte le superfici articolari, il piatto tibiale si presenta come una regione liscia; l'assenza di ruvidità che contraddistingue il piatto tibiale è fondamentale per la corretta mobilità dell'articolazione del ginocchio.

Le descrizioni anatomiche tipiche del piatto tibiale parlano di quest'ultimo come di una zona per lo più ovale, suddivisibile in due parti, denominate piatto tibiale mediale e piatto tibiale laterale, il cui elemento di separazione è la cosiddetta area intercondiloidea.

Piatto tibiale mediale, piatto tibiale laterale e area intercondiloidea saranno trattati in maniera più ampia nei prossimi tre paragrafi.

PIATTO TIBIALE MEDIALE

Il piatto tibiale mediale è la porzione di piatto tibiale che sovrasta il condilo mediale dell'estremità prossimale della tibia; in altri termini, è la superficie superiore del condilo tibiale disposto verso l'interno della gamba.

Ovviamente liscio, il piatto tibiale mediale possiede forma prevalentemente ovale, è concavo e, dal punto di vista dimensionale, è più largo del piatto tibiale laterale.