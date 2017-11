Paura del Buio

Generalità La paura del buio (o acluofobia) è una sensazione di angoscia, o forte disagio, che una persona percepisce quando si ritrova in ambienti oscuri.

Conosciuto anche come “nictofobia”, questo disturbo fobico è abbastanza comune tra i bambini, mentre è meno diffuso negli adulti.

Di solito, l'acluofobia non è la paura dell'oscurità stessa, bensì un timore relativo ai pericoli (reali o immaginari) che potrebbero essere nascosti nelle tenebre. Il disturbo fobico è innescato, quindi, dalla percezione disfigurata del cervello relativa a ciò che potrebbe accadere in un ambiente oscuro. La paura del buio può manifestarsi temporaneamente anche quando il soggetto risulta spaventato da episodi del vissuto, pensieri negativi o idee considerate come una minaccia (es. un'aggressione, un furto, una separazione ecc.).

La fobia delle tenebre comporta sintomi fisiologici-somatici (quali, ad esempio, l'aumento del battito cardiaco, della respirazione e della sudorazione) e psicologici (ansia, paranoia, panico e angoscia).

Spesso, questo disturbo fobico rappresenta un fenomeno passeggero, destinato a scomparire spontaneamente. Nel caso in cui la paura del buio sia estrema, al punto tale da scatenare intensi attacchi di panico o un profondo disagio nella gestione delle normali attività di vita quotidiana, potrebbe essere utile intraprendere un percorso di psicoterapia o terapia comportamentale orientato al superamento della fobia.

Cos'è La paura del buio è una sensazione di forte disagio correlata alle tenebre e agli eventuali pericoli che queste potrebbero nascondere.

Un certo grado di timore del buio è naturale e può considerarsi abbastanza normale, soprattutto nelle fasi di sviluppo del bambino. Tuttavia, se la paura provoca crisi d'ansia o attacchi di panico e diviene così grave da considerarsi patologica, si tratta di una fobia vera e propria.



Cause La paura del buio è sostanzialmente una forma d'ansia che si manifesta quando il soggetto si trova esposto a un pericolo potenziale o immaginario, senza avere il controllo su ciò che accade.

Questo disturbo si osserva raramente nei bambini di età inferiore ai 2 anni.

La paura del buio si può innescare con tre modalità: Osservando e ascoltando le paure degli altri bambini durante l'infanzia;

In seguito a un'esperienza traumatica vissuta nel presente (come un'aggressione, la perdita di un familiare, l'essere testimoni di azioni volgari o particolarmente violente ecc.) o nel passato;

Associando una sensazione fisica - in questo caso, la paura - a un oggetto vicino (processo conosciuto anche come “ancoraggio”). Alcuni ricercatori, a partire da Sigmund Freud, considerano la paura del buio come una manifestazione del disturbo d'ansia di separazione. D'altronde, questa fobia si presenta solitamente durante l'infanzia, proprio nel periodo in cui i bambini imparano a distaccarsi e a essere indipendenti dai propri genitori, intraprendendo un percorso verso la ricerca dell'autonomia.

Negli adulti, l'acluofobia può dipendere da molteplici cause, quali: Forma di attaccamento disfunzionale nei confronti dei propri genitori in età infantile (ad esempio, comportamenti iperprotettivi impediscono al figlio di misurarsi con prove alla sua altezza e generano insicurezza);

Episodi traumatici che si sono verificati durante la crescita;

Difficoltà o incapacità della persona di conoscere sé stessa e il mondo circostante;

Timori per situazioni che non si riescono a controllare. La paura del buio è associata principalmente a queste sensazioni, ma i fattori scatenanti possono essere diversi e apparire in periodi stressanti o particolarmente difficili da gestire.

Sintomi e complicazioni La persona che soffre di acluofobia manifesta un'ansia insostenibile, in condizioni di oscurità o anche al semplice pensiero di tale situazione. Nel caso della paura del buio, questa sensazione si traduce nell'impossibilità di dormire con le luci spente e nel timore di rimanere da soli. In questa particolare condizione psicologica, le tenebre nascondono alla vista le persone e gli oggetti noti.

Una grave paura del buio produce sintomi psicologici e/o fisiologici-somatici, come: Sudorazione eccessiva;

Nausea;

Bocca secca;

Aumento del battito cardiaco;

Sensazione di svenimento;

Incremento della frequenza respiratoria;

Incapacità di parlare o pensare chiaramente;

Sensazione di distacco dalla realtà;

Angoscia, paranoia e timore di morire. Per arginare la paura, le persone fobiche mettono in atto strategie di evitamento, cioè tentano di non esporsi al buio, ritardando l'ora di andare a letto e/o seguendo un rituale (controllare che le porte siano chiuse, che non ci sia nessuno sotto il letto e così via). Inoltre, il nictofobico può ricercare la presenza rassicurante di un familiare, con gravi limitazioni per le sue attività.

La paura del buio è spesso associata a disturbi del sonno: chi soffre di questa fobia è più propenso a percepire ed anticipare i suoni esterni, che impedirebbero di dormire.

Nei bambini, la paura del buio scatena pianti disperati, incubi notturni e insonnia. In età adulta, l'oscurità scatena tipicamente dei pensieri ossessivi e irrazionali associati ad una scarica emotiva incontrollabile.

Diagnosi In molti casi, l'acluofobia rappresenta un fenomeno passeggero, destinato a scomparire spontaneamente.

Se persiste per più mesi, però, la paura del buio può essere affrontata con il supporto di uno psicologo. Costui può aiutare il soggetto a comprendere i motivi alla base della propria fobia e saprà indicare i rimedi o il percorso terapeutico più adeguato.