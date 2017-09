Un' overdose si verifica quando viene assunta una quantità eccessiva di sostanze stupefacenti o psicotrope (droghe o preparazioni medicinali). Questo fenomeno ha gravi effetti tossici sull'organismo e può rivelarsi letale. L'overdose può manifestarsi in diversi modi, a seconda dell'effetto deprimente o eccitante delle droghe assunte: alcune intossicazioni acute provocano problemi minori; altre sono gravi e possono causare danni permanenti molto seri.

Cos'è

L'overdose è la conseguenza dell'eccessiva assunzione di una o più sostanze stupefacenti o psicotrope, che risultano tossiche per l'organismo. Questa condizione causa una grave compromissione delle funzioni vitali, portando spesso alla morte del soggetto.

Cosa sono le droghe

Le droghe sono sostanze di sintesi o di origine naturale, che compromettono l'attività mentale di chi ne fa uso e provocano danni fisici permanenti a organi vitali, come cervello e cuore.

In base ai loro effetti, le droghe possono essere raggruppate sinteticamente in tre categorie:

Droghe deprimenti : agiscono sul sistema nervoso centrale, deprimendo gli impulsi nervosi e rallentando le funzioni cerebrali dell'individuo. Appartengono a questo gruppo gli oppiacei (come oppio, morfina, eroina e metadone) e i barbiturici.

: agiscono sul sistema nervoso centrale, deprimendo gli impulsi nervosi e rallentando le funzioni cerebrali dell'individuo. Appartengono a questo gruppo gli oppiacei (come oppio, morfina, eroina e metadone) e i barbiturici. Droghe stimolanti : agiscono come eccitanti sul sistema nervoso centrale, producendo stati di euforia, potenziamento delle attività mentali, diminuzione del senso di fatica e aumento dell'attività muscolare. Le sostanze più diffuse di questo tipo sono cocaina, amfetamine e derivati (come l'ecstasy) e GHB (acido gamma idrossibutirrico).

: agiscono come eccitanti sul sistema nervoso centrale, producendo stati di euforia, potenziamento delle attività mentali, diminuzione del senso di fatica e aumento dell'attività muscolare. Le sostanze più diffuse di questo tipo sono cocaina, amfetamine e derivati (come l'ecstasy) e GHB (acido gamma idrossibutirrico). Droghe allucinogene: alterano la trasmissione degli impulsi nervosi, provocando la distorsione della realtà e la perdita temporanea del senso di realtà e pericolo; questo gruppo comprende sostanze naturali (es. mescalina e funghi allucinogeni) e di sintesi (es. ketamina e LSD).

Altre droghe sono le preparazioni medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, incluse quelle ad uso farmaceutico umano o veterinario, di corrente impiego terapeutico.