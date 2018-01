Prima di parlare del trattamento dell'osteoma osteoide, occorre puntualizzare due concetti:

L'osteoma osteoide è un'alterazione del tessuto osseo con la tendenza a scomparire in modo del tutto spontaneo, nel giro di qualche anno.

Nel tempo di permanenza dell'osteoma osteoide, il dolore dipendente da quest'ultimo può essere (per motivi ancora inspiegati) una sensazione sopportabile o assolutamente intollerabile.

Il trattamento dell'osteoma osteoide dipende dall'intensità della sensazione dolorosa presente. Infatti, quando il dolore è lieve e fintanto che si mantiene tale, la terapia è conservativa; mentre, quando il dolore è molto intenso e insopportabile, la cura adottata è di tipo chirurgico.

Terapia conservativa

Il trattamento conservativo dell'osteoma osteoide consiste, sostanzialmente, nella somministrazione dei cosiddetti FANS, ossia medicinali noti non solo per le loro proprietà antinfiammatorie (la sigla FANS sta per Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei) ma anche per le loro proprietà antidolorifiche.

I FANS sono indicati in presenza di un dolore contenuto, in quanto tendono a essere efficaci soltanto in questa circostanza; questo vuol dire che un eventuale peggioramento della sensazione dolorosa potrebbe coincidere con una loro totale perdita di efficacia.

Nel momento in cui i FANS perdono gran parte della loro efficacia e il dolore ha raggiunto un livello di intensità insopportabile, il paziente è costretto, se vuol star meglio, a sottoporsi al trattamento chirurgico.

DURATA DELLA CURA CONSERVATIVA

In assenza di peggioramenti della sensazione dolorosa, la necessità di ricorrere ai FANS viene meno nel momento in cui l'osteoma osteoide scompare.

In altre parole, la cura conservativa dell'osteoma osteoide dura il tempo di permanenza di quest'ultimo (se, ovviamente, il dolore non peggiora).