Dal punto di vista patologico, l'osso temporale è importante per due motivi: perché, esattamente come ogni altro elemento osseo del corpo umano, può essere oggetto di fratture e perché può sviluppare, a livello delle cellule d'aria mastoidee, un genere d'infezione noto come mastoidite.

Frattura dell'osso temporale

In genere, gli episodi di frattura dell'osso temporale sono dovuti a traumi contusivi ai lati della volta cranica.

Al dolore alla testa (sintomo tipico), le fratture dell'osso temporale possono associare problematiche più particolari, come: vertigini (osservabile nelle fratture in cui c'è stato un danno alle strutture dell'orecchio interno) e paralisi facciale (osservabile nelle fratture in cui c'è stato un danno al nervo facciale, cioè il VII nervo cranico).

Mastoidite

La mastoidite è una condizione medica rara, tipica dell'età infantile, che insorge quasi sempre in conseguenza di un'infezione batterica a carico dell'orecchio medio (otite media).

Dal punto di vista fisiopatologico, a indurre la mastoidite è la contaminazione, da parte degli agenti infettivi scatenanti, delle caratteristiche cavità del processo mastoideo, cioè quella proiezione dell'osso temporale palpabile subito dietro l'orecchio e costituente la cosiddetta parte mastoidea.