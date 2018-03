Le ossa del braccio sono l'omero, il radio e l'ulna, nell'accezione in cui però il termine "braccio" comprenda il tratto anatomico compreso tra la spalla e il polso, e non, come in realtà sarebbe più corretto, la porzione anatomica compresa tra la spalla e il gomito.

Quindi, secondo la visione più estesa (e meno precisa dal punto di vista anatomico) della parola "braccio", le ossa del braccio sono l'osso del cosiddetto braccio anatomico (omero) e le ossa dell'avambraccio (radio e ulna).