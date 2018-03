L'oligospermia può essere idiopatica – cioè non riconoscere uno specifico fattore scatenante – oppure essere il frutto di una ben specifica circostanza (oligospermia secondaria).

Oligospermia idiopatica

In medicina, il termine "idiopatica" associato a una malattia vuole indicare che per quest'ultima non è riconoscibile una causa specifica.

Secondo le statistiche, l'oligospermia sarebbe idiopatica in circa il 30% degli uomini presentanti una bassa concentrazione di spermatozoi nell'eiaculato.

Oligospermia secondaria

L'oligospermia secondaria è la forma di oligospermia predominante, nel senso che è quella più diffusa tra gli uomini che producono una bassa concentrazione di spermatozoi.

Le possibili cause di oligospermia secondaria sono svariate e riguardano aspetti diversi della salute dell'essere umano di sesso maschile; tra le cause in questione, le più importanti e degne di nota sono: