Neurofibromatosi di Tipo 1

Generalità La neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia genetica, di natura alle volte ereditaria, che insorge a causa di una mutazione del gene NF1 e determina una sintomatologia del tutto caratteristica, comprensiva di macchie cutanee color caffelatte, tumori benigni della pelle, tumori benigni dell'iride, tumori benigni del cervello, anomalie fisico-scheletriche, problemi di vista, ipertensione ecc.

La neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia da cui è impossibile guarire, ma che, con una terapia sintomatica ad hoc, è controllabile con discreti risultati. Breve ripasso della neurofibromatosi Neurofibromatosi è il nome di un particolare gruppo di condizioni genetiche, talvolta anche ereditarie, che alterano i normali processi di crescita e sviluppo delle cellule nervose e determinano l'insorgenza di tumori per lo più benigni a livello di encefalo, midollo spinale, nervi cranici e nervi periferici.

Per l'esattezza, nel gruppo delle neurofibromatosi rientrano tre malattie, diverse sia nelle cause sia nella sintomatologia, i cui nomi sono: neurofibromatosi di tipo 1, neurofibromatosi di tipo 2 e schwannomatosi.

Cos'è la neurofibromatosi di tipo 1 La neurofibromatosi di tipo 1 è la neurofibromatosi risultante da una ben precisa mutazione del gene NF1, situato sul cromosoma 17.

Conosciuta anche come malattia di von Recklinghausen o NF1, la neurofibromatosi di tipo 1 rappresenta, tra le tre neurofibromatosi esistenti, quella più comune in assoluto. Epidemiologia Secondo le statistiche, la neurofibromatosi di tipo 1 interesserebbe un neonato ogni 3.000 circa.

Nel 2015, le nuove diagnosi di neurofibromatosi di tipo 1 negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono state, rispettivamente 100.000 e 15.000.

Cause Come già detto, sull'insorgenza della neurofibromatosi di tipo 1 gioca un ruolo cruciale una specifica mutazione del gene NF1, situato sul cromosoma 17.

In un individuo, la mutazione in questione può essere ereditaria – ossia trasmessa da uno dei genitori – oppure acquisita in modo del tutto spontaneo nel corso dello sviluppo embrionale – cioè dopo che lo spermatozoo ha fecondato l'ovocita e ha avuto inizio l'embriogenesi.

La neurofibromatosi di tipo 1, quindi, rientra tra le malattie genetiche talvolta anche a carattere ereditario. Quali sono le funzioni di NF1? Cosa accade quando è mutato? Premessa : i geni presenti sui cromosomi umani sono sequenze di DNA che hanno il compito di produrre proteine fondamentali in processi biologi indispensabili alla vita, tra cui la crescita e la replicazione cellulare.

Quando è sano (cioè privo di mutazioni), il gene NF1 produce una proteina chiamata neurofibromina, il cui compito è regolare il processo di crescita delle cellule nervose.

La mutazione di NF1 che causa la neurofibromatosi di tipo 1 comporta la mancata produzione della neurofibromina e ciò ha come conseguenza lo sviluppo anomalo delle cellule nervose (in quanto manca un regolatore fondamentale della loro corretta crescita). È da questo sviluppo anomalo delle cellule nervose che dipende la comparsa delle neoplasie benigne caratteristiche della neurofibromatosi di tipo 1. È più comune la forma ereditaria o la forma non ereditaria? Secondo le statistiche, circa la metà dei soggetti portatori di neurofibromatosi di tipo 1 ha un genitore affetto dalla stessa malattia; questo vuol dire che la restante parte dei casi clinici sono forme non ereditarie, dovute a mutazioni spontanee verificatesi nel corso dello sviluppo embrionale. Ereditarietà della neurofibromatosi di tipo 1 La neurofibromatosi di tipo 1 rientra tra le malattie a trasmissione autosomica dominante; per un lettore inesperto di genetica, ciò significa che: È sufficiente un genitore portatore della mutazione, per avere la malattia in questione in parte della progenie;

La malattia e i suoi sintomi si manifestano anche in presenza di un solo allele genico mutato (non importa se materno o paterno), in quanto questo allele mutato è sempre dominante su quello sano;

La probabilità che nasca un figlio malato, da una coppia dove solo uno dei due componenti è portatore della mutazione, è del 50%.

Diagnosi In genere, per una diagnosi corretta di neurofibromatosi di tipo 1 sono sufficienti un accurato esame obiettivo, un'approfondita anamnesi e uno studio dettagliato della storia familiare del malato.

A queste indagini, tuttavia, i medici tendono quasi sempre ad aggiungere altri test, che servono a chiarire le precise conseguenze, sul paziente, della neurofibromatosi di tipo 1; tra questi test, figurano: Esami radiologici, quali raggi X, TAC e risonanza magnetica nucleare, riferiti a vari distretti del corpo (occhi, encefalo, midollo spinale e nervi periferici), per studiare la posizione e l'estensione dei tumori;

La misurazione della pressione sanguigna, per individuare un eventuale stato di ipertensione;

Una biopsia tumorale, per l'individuazione di eventuali tumori maligni;

L'elettroencefalogramma, per lo studio dei fenomeni epilettici (chiaramente in chi ne è soggetto);

Un test genetico, per la conferma diagnostica. Curiosità Attualmente, esiste la possibilità di effettuare un test genetico, per la ricerca della neurofibromatosi di tipo 1, anche in età prenatale; chiaramente, un simile test genetico è indicato solo nel caso in cui sussista un rischio concreto di NF1 (es: uno dei due genitori è portatore della malattia in questione).

Quando un individuo soffre di neurofibromatosi di tipo 1? I criteri diagnostici Secondo la comunità medica, un individuo soffre di neurofibromatosi di tipo 1, se rientra in almeno due delle seguenti situazioni: Presenza di 6 o più macchie color caffelatte, che devono misurare almeno 5 millimetri, nei pazienti giovani, e almeno 15 millimetri nei pazienti adulti;

Presenza di almeno due lentiggini ascellari o inguinali;

Presenza di almeno due neurofibromi o un neurofibroma plessiforme;

Presenza di glioma ottico;

Presenza di almeno due noduli di Lisch;

Presenza di anomalie fisico-scheletriche (scoliosi, displasia dello sfenoide, gambe arcuate ecc.);

Storia familiare di NF1. Storia familiare del paziente La storia familiare permette di stabilire se la neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia ricorrente all'interno della famiglia del paziente; un'eventuale ricorrenza vorrebbe dire che la NF1 è di tipo ereditario.

Terapia La neurofibromatosi di tipo 1 è una malattia incurabile.

Tuttavia, questo aspetto non esclude che esistano dei trattamenti mirati ad alleviare la sintomatologia (terapia sintomatica) e degli approcci terapeutici con finalità preventive nei confronti delle numerose possibili complicanze. Come prevenire le complicanze peggiori? La prevenzione delle complicanze più gravi della neurofibromatosi di tipo 1 si basa su un monitoraggio periodico dei neurofibromi, dei neurofibromi plessiformi (se presenti), dei difetti fisico-scheletrici (es: scoliosi), dei gliomi ottici e dei tumori cerebrali. Il monitoraggio periodico delle suddette problematiche, infatti, permette di individuare precocemente eventuali peggioramenti, in maniera tale da porvi rimedio, con un trattamento ad hoc, prima che la situazione sia degenerata oltre ogni limite.

Tra i portatori di neurofibromatosi di tipo 1, i momenti più critici della malattia - quelli da monitorare con più attenzione per via della facilità con cui compaiono nuovi tumori o si aggravano quelli già presenti - coincidono con gli anni della prima giovinezza e dell'adolescenza. Terapia sintomatica La terapia sintomatica contro la neurofibromatosi di tipo I comprende: Gli interventi chirurgici finalizzati alla rimozione dei tumori più pericolosi, compresi quelli che hanno avuto un'evoluzione maligna;

La chemioterapia e la radioterapia contro i tumori maligni non asportabili chirurgicamente;

La chirurgia contro la scoliosi;

La fisioterapia contro eventuali problemi di coordinazione ed equilibrio;

Una terapia ipotensiva, finalizzata a prevenire i problemi cardiovascolari più gravi (ictus e attacco di cuore);

La psicoterapia contro l'ADHD (se presente);

La frequentazione di gruppi di supporto per persone con la medesima malattia, allo scopo di superare le conseguenze del disagio estetico derivante dalle anomalie cutanee.

Prognosi Essendo una malattia incurabile e a rischio di gravi complicanze, la neurofibromatosi di tipo 1 non può mai avere una prognosi positiva.

I trattamenti sintomatici attuali e il monitoraggio periodico dello stato di salute possono risultare di notevole aiuto, ma non in tutte le circostanze; per i casi più gravi di NF1, infatti, i loro benefici sono alquanto limitati.