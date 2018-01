La cura del neurofibroma varia in relazione a diversi fattori, che sono:

Il tipo di neurofibroma;

La presentazione in modalità singola o multipla;

Le dimensioni e la sintomatologia;

La causa scatenante.

Cura del neurofibroma dermico

Singolo o multiplo che sia, il neurofibroma dermico non richiede generalmente alcun tipo di trattamento, in quanto in entrambe le circostanze non è pericoloso per la salute del paziente.

Gli unici neurofibromi dermici sottoposti a terapia – per la precisione una terapia di tipo chirurgico – sono quelli molto dolorosi e posizionati in sedi anatomiche che deturpano in modo profondo l'aspetto del soggetto interessato.

Dal punto di vista della sua complessità, il trattamento chirurgico del neurofibroma dermico non è particolarmente difficile.