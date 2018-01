Il nervo ulnare è una continuazione della corda mediale del plesso brachiale. La corda mediale del plesso brachiale è la sezione di quest'ultimo, in cui confluiscono i fasci nervosi delle radici spinali C8 e T1; pertanto, ritornando al nervo ulnare, questo raggruppa in sé i medesimi fasci nervosi appartenenti alle radici spinali appena nominate.

Come il nervo radiale e il nervo mediano, anche il nervo ulnare dà origine, nel suo percorso lungo il braccio, l'avambraccio e la mano, a diverse diramazione, che prendono il nome di branche del nervo ulnare (N.B: attenzione a non confondere le branche del nervo ulnare con le branche nervose terminali del plesso brachiale).

Nelle prossime sezioni, l'articolo parlerà del punto d'origine e del decorso del nervo ulnare nonché di ogni sua branca.

Origine e decorso del nervo ulnare

Come branca terminale del plesso brachiale, il nervo ulnare ha inizio all'incirca all'altezza dell'ascella. In altri termini, il nervo ulnare prende forma, staccandosi dal plesso brachiale, qualche centimetro più in basso della spalla, sul lato interno della prima porzione del braccio.

Dall'ascella, quindi, il nervo ulnare discende lungo il braccio in posizione postero-mediale rispetto all'omero (cioè tra il dietro e l'interno dell'omero), fino a imboccare, a livello del gomito, il cosiddetto tunnel cubitale (in questa sede, passa subito sotto l'epicondilo mediale dell'omero).

Dopo il suo passaggio all'interno del tunnel cubitale, il nervo ulnare comincia il suo transito attraverso l'avambraccio. Qui, si avvia in direzione della mano occupando una posizione antero-mediale (cioè tra il davanti e il dietro dell'avambraccio); durante il suo percorso lungo l'avambraccio, il nervo ulnare affianca molto da vicino l'ulna, la cosiddetta arteria ulnare e il muscolo flessore ulnare del carpo.

Una volta attraversato l'avambraccio, il nervo ulnare imbocca il cosiddetto canale ulnare (o canale di Guyon) e raggiunge la mano, per la precisione il palmo della mano. Durante il passaggio all'interno del canale ulnare, il nervo ulnare transita superiormente a una particolare banda fibrosa, situata sul lato palmare del polso e nota con il nome di legamento trasverso del carpo (o retinacolo dei flessori).