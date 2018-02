La cura del nervo sciatico infiammato varia in base a due fattori: la gravità della sintomatologia e la severità della causa scatenante. In termini pratici, questo significa che:

Farmaci

L'elenco dei farmaci utili a chi soffre di nervo sciatico infiammato comprende:

Antinfiammatori del tipo FANS (Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene;

(Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene; Miorilassanti , come per esempio il Muscoril;

, come per esempio il Muscoril; Antidepressivi triciclici o, in alternativa, gli anticonvulsivanti . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno evidenziato una certa efficacia anche sul dolore derivante dalla compressione dei nervi periferici (dolore neuropatico);

o, in alternativa, gli . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno evidenziato una certa efficacia anche sul dolore derivante dalla compressione dei nervi periferici (dolore neuropatico); Corticosteroidi a somministrazione endovenosa. Sono medicinali con un potere antinfiammatorio molto potente, che, però, i medici preferiscono utilizzare soltanto in casi estremi, a causa dei loro possibili gravi effetti collaterali (glaucoma, ipertensione, diabete, cataratta, osteoporosi ecc.)

Fisioterapia

In un contesto di nervo sciatico infiammato, la fisioterapia prevede un programma riabilitativo di esercizi, finalizzato a: correggere e migliorare la postura, rinforzare la muscolatura della schiena e, infine, aumentare la flessibilità del tronco e della colonna vertebrale.

Intervento chirurgico

I casi di nervo sciatico infiammato candidati al trattamento chirurgico sono quelli in cui:

L'infiammazione del nervo sciatico dipende da una malattia della colonna vertebrale (es: ernia del disco lombo-sacrale, stenosi spinale lombo-sacrale, spondilolistesi ecc.), i cui sintomi sono severi e non rispondono ai trattamenti precedenti;

L'infiammazione del nervo sciatico è correlata a un tumore spinale lungo il tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale.

Considerando le sopraccitate circostanze, quindi, il trattamento chirurgico è un'opzione riservata ai pazienti in cui il nervo sciatico infiammato è frutto di un problema alla colonna vertebrale (e non di condizioni come la sindrome del piriforme).

IN COSA CONSISTE L'INTERVENTO CHIRURGICO?

Gli interventi chirurgici per la cura di quelle malattie o di quei tumori della colonna vertebrale associati al nervo sciatico infiammato sono interventi molto delicati; il chirurgo che li esegue, infatti, deve agire sul segmento di colonna vertebrale interessato, eliminando l'imperfezione o il tumore presente, in modo tale da annullare la compressione nervosa (N.B: in questi frangenti, la compressione riguarda le radici dei nervi spinali costituenti il nervo sciatico).

Ovviamente, la fase post-operatoria prevede un periodo di riposo assoluto e una serie di cure fisioterapiche; per il completo recupero da interventi chirurgici come quelli in questione servono alcuni mesi.

Consigli e rimedi casalinghi

Importanti rimedi casalinghi contro il nervo sciatico infiammato sono: