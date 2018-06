Il nervo pudendo è una derivazione del cosiddetto plesso sacrale e del cosiddetto plesso pudendo, la quale, nell'ordine, transita tra i muscoli piriforme e ischiococcigeo, fuoriesce dalla pelvi in un punto per poi rientrarvi da un'altra posizione, imbocca il cosiddetto canale pudendo e si dirama in varie branche.

Origine del Nervo Pudendo: i dettagli

Il nervo pudendo risulta dall'unione delle radici nervose che derivano dai rami ventrali dei nervi spinali sacrali S2, S3 ed S4; queste strutture nervose appartengono in parte al plesso sacrale e in parte al plesso pudendo, il che spiega perché il nervo pudendo risulta essere una diramazione di entrambe.

Situati nella parte posteriore della pelvi, il plesso sacrale e il plesso pudendo sono le formazioni nervose che raccolgono le diramazioni dei rami ventrali dei nervi spinali L4 (parte), L5, S1, S2, S3 ed S4.

Nello specifico, il plesso sacrale comprende: i rami ventrali di L4 non appartenenti al plesso lombare, i rami ventrali di L5, i rami ventrali di S1 e parte dei rami ventrali di S2 ed S3; il plesso pudendo, invece, include: i rami ventrali di S2 e di S3 non appartenenti al plesso sacrale, e i rami ventrali di S4.

Le radici nervose che danno origine al nervo pudendo sono in tutto 3; l'esatto punto in cui queste convergono, per dare vita al nervo in questione, è poco prima del cosiddetto legamento sacrospinoso, il sottile legamento dell'articolazione sacro-iliaca avente il compito di opporsi all'inclinazione in avanti dell'osso sacro.