Alla luce di ciò, sono mielopatie: la stenosi spinale (la quale riconosce numerose cause), la mielite (anch'essa presentente un ampio spettro di possibili cause), le lesioni del midollo spinale conseguenti ai traumi alla colonna vertebrale e le malattie vascolari del midollo spinale.

Una mielopatia induce sintomi diversi, a seconda di ciò che l'ha provocata (ossia il fattore causale) e del tratto di midollo spinale affetto.

Le mielopatie richiedono un trattamento basato sulle cause e sulla severità della sintomatologia; un siffatto approccio terapeutico, tuttavia, è possibile soltanto dopo una scrupolosa indagine diagnostica, che porti alla luce anche le precise cause della sofferenza al midollo spinale.

Breve ripasso del Midollo Spinale

Il midollo spinale è, assieme all'encefalo, una delle due componenti fondamentali del sistema nervoso centrale.

Strutturalmente molto complesso, questo vitale organo nervoso presenta svariati gruppi di neuroni (disposti in sostanza bianca e sostanza grigia) e 31 coppie di nervi (i cosiddetti nervi spinali), e ricopre l'importante compito di smistare i segnali in entrata e in uscita tra le diverse aree cerebrali (lobi del cervello, cervelletto ecc.) e il resto dell'organismo.

Il midollo spinale prende posto, al fine di ricevere protezione, all'interno del cosiddetto canale spinale, ossia il condotto risultante dalla sovrapposizione delle vertebre della colonna vertebrale e dei loro caratteristici fori.