In questo capitolo dedicato alle cause della mielopatia cervicale, il lettore potrà approfondire i fattori causali della stenosi spinale cervicale, della mielite con sede cervicale, delle lesioni spinali cervicali e delle mielopatie vascolari cervicali, appurando, alla conclusione di tutto, che il quadro delle sofferenze del midollo spinale cervicale è molto più complesso di quanto non sembri.

Tra le cause più frequenti di traumi siffatti alla colonna vertebrale, figurano: gli incidenti motociclistici e automobilistici, le cadute accidentali sulla schiena (es: le cadute da cavallo), gli atti di violenza fisica e non solo (es: ferite da arma da fuoco) e gli infortuni al collo conseguenti alla pratica di sport da contatto come, per esempio, il rugby o il football americano.

Mielopatia Vascolare Cervicale

Con mielopatia vascolare cervicale, i medici intendono una sofferenza più o meno grave del midollo spinale cervicale, dovuta a un'alterazione dell'apporto di sangue ossigenato a quest'ultimo (il sangue ossigenato è fondamentale alla sopravvivenza di qualsiasi tessuto e organo del corpo umano, midollo spinale compreso).

Tra le condizioni mediche che possono provocare una mielopatia vascolare cervicale, rientrano: l'aterosclerosi (per colpa dei suoi fenomeni occlusivi), l'angiopatia indotta dal diabete, l'ematomielia (è l'emorragia interna al midollo spinale), la dissezione aortica, la poliarterite nodosa (consiste in un'infiammazione dei vasi arteriosi con effetti lesivi), il già citato lupus eritematoso sistemico, la neurosifilide e i fenomeni ischemici midollari (es: TIA midollare).

Quando è severa, la mielopatia vascolare cervicale può pregiudicare l'apporto di sangue al midollo spinale cervicale in maniera così marcata, da causare la morte di quest'ultimo per necrosi (esempio di infarto del midollo spinale).

Fattori di Rischio delle Mielopatie Cervicali

A favorire lo sviluppo di una mielopatia cervicale sono fattori quali: