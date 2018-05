In genere, per giungere alla diagnosi di mielite e delle sue cause, sono indispensabili le informazioni proveniente da: il racconto dei sintomi da parte del paziente, l'anamnesi, l'esame obiettivo, un'accurata visita neurologica, esami radiologici alla colonna vertebrale e al midollo spinale (es: TAC e risonanza magnetica), la puntura lombare (rachicentesi) e le analisi del sangue.

Racconto dei sintomi, esame obiettivo e anamnesi

Il racconto dei sintomi è molto importante ai fini diagnostici, perché permette al medico di conoscere nei dettagli le precise sofferenze del paziente.

L'esame obiettivo e l'anamnesi servono a chiarire ulteriormente il quadro sintomatologico e a individuare i possibili fattori causali della condizione in atto.

Visita neurologica

Un'accurata visita neurologica serve a stabilire la salute del paziente sotto il profilo neurologico.

È un'indagine che prevede diversi test per la valutazione della funzionalità dei nervi.

Esami radiologici

La risonanza magnetica e la TAC alla colonna vertebrale forniscono immagini molto dettagliate di quest'ultima e del midollo spinale, quindi sono in grado di individuare eventuali anomalie o alterazioni (es: granulomi o ascessi indotti da qualche fungo).

Gli esami radiologici sono utili anche ai fini della cosiddetta diagnosi differenziale (ossia l'approccio diagnostico che permette di individuare una patologia procedendo per esclusione).

Puntura Lombare

La puntura lombare consiste nel prelievo, dal canale spinale della colonna vertebrale, di un po' di liquido cefalorachidiano e nella sua successiva analisi di laboratorio. È un test fondamentale per rilevare la presenza di agenti infettivi nel midollo spinale (e nel sistema nervoso in generale) e per capire se è in corso un'infiammazione locale.

In un caso sospetto di mielite, la rachicentesi permette al medico diagnosta di stabilire se c'è effettivamente un'infiammazione in atto e se tale infiammazione è dovuta a un certo agente patogeno.

Analisi del sangue

In un contesto di mielite, le analisi del sangue possono aiutare a stabilire se la condizione dipenda da agenti patogeni oppure da un comportamento anomalo del sistema immunitario (es: in chi soffre di neuromielite ottica, permettono di identificare i tipici anticorpi responsabili della condizione).

Perché è importante individuare le Cause di Mielite?

La conoscenza delle cause della mielite è molto importante, perché è dai fattori causali che dipende la pianificazione della terapia più adeguata.