Mefedrone

Generalità Il mefedrone - altrimenti conosciuto come 4-metil-metcatinone (o 4-MMC) - è un particolare tipo di droga sintetica, ad azione stimolante, i cui effetti sono simili a quelli di altre droghe stimolanti, quali cocaina e MDMA.

Il mefedrone fu sintetizzato per la prima volta nel 1929, ma non divenne particolarmente noto fino alla sua riscoperta nel 2003. A partire da questa data, nel giro di pochi anni, il mefedrone acquistò una maggiore fama come droga d'abuso, grazie agli effetti da esso indotti (assimilabili a quelli provocati dalla cocaina) e al suo basso costo, ma soprattutto grazie al fatto che sia la sua vendita, sia il suo utilizzo erano assolutamente legali.

Tuttavia, a partire dal 2008 l'uso di questa sostanza divenne illegale in diversi Paesi extra-europei, fino al 2010, anno in cui il mefedrone venne dichiarato illecito anche in Europa.

Vie di Assunzione Il mefedrone è disponibile in diverse forme (polvere bianca, capsule o compresse) e può essere assunto attraverso numerose vie.

Questa sostanza, infatti, può essere assunta per via orale, per via inalatoria (fumata o sniffata), per via parenterale (tramite iniezione) e, addirittura, per via rettale.

Quando assunto per via orale, gli effetti del mefedrone compaiono nel giro di 15-45 minuti, mentre se la droga viene sniffata gli effetti si manifestano più velocemente (nell'arco di qualche minuto), raggiungendo il picco massimo in circa mezz'ora.

Se il mefedrone è assunto attraverso le suddette vie, gli effetti da esso indotti possono durare dalle due alle quattro ore.

Se, invece, la sostanza viene iniettata, la durata degli effetti si riduce a trenta minuti circa.

Effetti Indotti ed Effetti Collaterali Trattandosi di una sostanza stimolante, gli effetti indotti dal mefedrone - e per i quali è utilizzato come droga d'abuso - sono molto simili a quelli indotti da altre droghe stimolanti, come l'MDMA (o ecstasy) e la cocaina.

Ad ogni modo, gli effetti che si manifestano in seguito all'assunzione di mefedrone possono variare da individuo a individuo. Fra questi, ricordiamo: Euforia;

Effetti entactogeni, ossia aumento dell'empatia e dei sentimenti verso cose o persone, anche sconosciute;

Desiderio di socializzare e diminuzione delle sensazioni di ostilità;

Agitazione;

Alterazione della percezione del tempo e dello spazio;

Disinibizione;

Aumento della percezione di sensazioni;

Aumento dello stato di veglia. Allo stesso modo in cui il mefedrone induce questi effetti ricercati da chi ne abusa, esso produce anche una serie di effetti collaterali sull'organismo, quali: Midriasi;

Diminuzione della concentrazione;

Diminuzione della memoria a breve termine;

Disturbi visivi (vista sfuocata);

Allucinazioni e deliri;

Comportamenti anomali;

Agitazione;

Eccessiva sudorazione;

Nausea;

Dita fredde e di colore bluastro;

Mal di testa;

Aumento della frequenza cardiaca. Inoltre, da alcuni studi condotti su animali, è emerso che l'abuso di mefedrone potrebbe provocare danni permanenti a livello della trasmissione serotoninergica e dopaminergica. Pertanto, alla luce di quanto appena detto, si ritiene che il mefedrone possieda attività neurotossica.

Meccanismo d'azione Il meccanismo d'azione del mefedrone è assimilabile a quello della cocaina e delle amfetamine, sostanze con le quali, fra l'altro, condivide anche parte degli effetti indotti.

Il mefedrone è in grado di oltrepassare la barriera ematoencefalica arrivando così a livello centrale.

Una volta raggiunto il sistema nervoso centrale, il mefedrone esplica la sua azione aumentando la concentrazione nel vallo sinaptico di monoamine quali la dopamina e la serotonina.

Più nel dettaglio, il mefedrone agisce come un agonista indiretto dei sopra citati neurotrasmettitori, poiché esso è in grado di aumentarne i livelli negli spazi sinaptici, sia agendo a livello della terminazione nervosa presinaptica, sia impedendo il reuptake degli stessi.

Ad ogni modo, sembra che gli effetti indotti dal mefedrone derivino soprattutto dalla sua azione su quello che è il segnale della serotonina.