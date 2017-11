Come i lettori avranno notato, le funzioni renali sono strettamente legate al sangue; quest'ultimo proviene ai reni dall'arteria renale e ritorna al sistema venoso attraverso la vena renale, la quale, poi, confluisce nella cosiddetta vena cava .

Figura (di un rene e ingrandimento di un nefrone ): un rene umano con le sue componenti principali (pelvi renale, corteccia renale, midollare renale ecc.). L'ingrandimento a destra riporta il nefrone , che è l'unità funzionale dei reni, ossia la più piccola struttura in grado di svolgere tutte le funzioni dell'organo. Tra i vari elementi di un nefrone, meritano una citazione particolare i tubuli prossimale e distale, il glomerulo, la capsula di Bowman, l' ansa di Henle e il dotto collettore.

In numero di due, i reni sono gli organi che, insieme alle vie urinarie , costituiscono il cosiddetto apparato urinario o apparato escretore , il cui compito è produrre ed eliminare le urine . Rappresentanti le strutture principali del suddetto apparato, i reni risiedono nella cavità addominale – per la precisione ai lati delle ultime vertebre toraciche e delle prime vertebre lombari – sono simmetrici e possiedono una forma molto simile a quella di un fagiolo.

Le malattie renali sono le patologie che colpiscono i reni, alterandone più o meno profondamente le funzioni. Data l'importanza fondamentale dei reni per l'essere umano e la sua buona salute, le malattie renali rappresentano condizioni mediche di notevole rilevanza clinica, specie quando le funzioni degli organi colpiti sono fortemente compromesse.

L'elenco delle possibili cause delle malattie renali è particolarmente lungo e comprende: agenti infettivi batterici o virali, parassiti, malattie autoimmuni sistemiche, alterazioni del genoma di carattere ereditario, tumori, una dieta errata (es: scarso apporto di fluidi, abuso del sale da cucina ecc.), il diabete mellito, malattie di cuore, l'insufficienza epatica, la disidratazione grave, alcuni farmaci, l' ipertensione , sostanze tossiche/nocive (cocaina, alcol o metalli pesanti ) ecc.

Moltissime malattie renali, anche quando dipendono da cause estremamente diverse, producono sintomi e segni analoghi. Un elenco dei sintomi e segni che accomunano tipicamente numerose malattie renali è presente nella tabella sottostante.

Esempi

Le malattie renali sono numerose; tra queste, le più note e diffuse al Mondo sono:

I calcoli renali;

La pielonefrite;

La glomerulonefrite;

La sindrome nefrosica;

La nefropatia diabetica;

Il rene policistico;

L'idronefrosi;

L'insufficienza renale, la quale si suddivide nella forma acuta e nella forma cronica;

Il tumore al rene.

Calcoli renali

I calcoli renali sono piccoli aggregati di consistenza dura, simili a sassolini, che si formano nei reni o lungo le vie urinarie, per effetto dell'anomala precipitazione dei sali minerali contenuti tipicamente nelle urine.

Spesso legati a una dieta incongrua (es: troppo sale e/o scarso apporto di acqua), e a una certa predisposizione genetica, i calcoli renali possono essere sia sintomatici che asintomatici.

In medicina, i calcoli renali sono anche noti come nefrolitiasi.

Pielonefrite

La pielonefrite è l'infiammazione della cosiddetta pelvi renale o bacinetto renale.

Esistente sia in forma acuta che in forma cronica, la pielonefrite è tipicamente dovuta ad alcuni batteri; tra questi batteri, i più importanti sono Escherichia coli, Klebsiella, Proteus ed Enterococcus.

Una grave pielonefrite può compromettere le funzioni dei reni al punto da causare perfino la morte dell'individuo interessato.

Glomerulonefrite

La glomerulonefrite è l'infiammazione dei glomeruli renali.

Dovuta generalmente a malattie autoimmuni di tipo sistemico, la glomerulonefrite è responsabile di una riduzione marcata e patologica delle capacità filtranti dei glomeruli renali coinvolti.

Sindrome nefrosica

La sindrome nefrosica è la condizione medica che deriva da un serio danno a carico dei glomeruli del nefrone e che ha tre tipiche conseguenze: proteinuria, riduzione delle proteine nel sangue e comparsa di edemi in più punti del corpo (viso, caviglia, piedi e addome).

Nefropatia diabetica

Rappresentante una delle complicanze a lungo termine del diabete mellito, la nefropatia diabetica è una malattia renale, che comporta un danno a carico della vasta rete di capillari costituenti i glomeruli renali.

Quando è severa, una malattia come la nefropatia diabetica può degenerare in sindrome nefrosica e/o glomerulosclerosi, le quali a loro volta possono sfociare in insufficienza renale.

Rene policistico

Il rene policistico è una malattia genetica, di tipo ereditario, che si caratterizza per la sostituzione del normale tessuto renale (parenchima renale) con una serie di cisti. In altre parole, i malati di rene policistico possiedono uno o entrambi i reni ricoperti da cisti, al posto del parenchima renale.

Chiaramente, nel rene polistico, la presenza delle cisti, abbinata all'assenza del normale tessuto renale, compromette seriamente le funzioni del o dei reni interessati.

Idronefrosi

I medici chiamano idronefrosi la particolare patologia dei reni in cui la pelvi renale e i calici renali subiscono una dilatazione e un rigonfiamento anomali, per effetto di un accumulo insolito di urina al loro interno.

A causare idronefrosi è generalmente un impedimento al normale flusso delle urine all'interno delle vie urinarie; tale impedimento può dipendere da un blocco interno alle vie urinarie (es: calcoli renali) oppure da una compressione esterna delle vie urinarie (es: tumore alla prostata, negli uomini, o gravidanza, nelle donne).

Insufficienza renale

Insufficienza renale è il termine medico che indica una grave incapacità da parte dei reni di adempiere correttamente alle proprie funzioni.

Le persone che soffrono di insufficienza renale necessitano di cure immediate e appropriate; in caso contrario, infatti, sono destinate a morire nel giro di breve tempo.

Esistono due forme di insufficienza renale: l'insufficienza renale acuta (o blocco renale) e l'insufficienza renale cronica. A distinguere queste due forme di insufficienza renale sono:

La velocità con cui i reni perdono le proprie capacità funzionali. Nell'insufficienza renale acuta, la perdita funzionale è improvvisa e repentina; nell'insufficienza renale cronica, invece, la perdita funzionale è graduale (può avvenire in mesi o anni) e progressiva;

La curabilità. Mentre l'insufficienza renale acuta è potenzialmente reversibile, l'insufficienza renale cronica è incurabile;

Le cause. L'insufficienza renale acuta è dovuta a cause diverse dall'insufficienza renale cronica.

Tabella. Riepilogo delle cause di insufficienza renale acuta e insufficienza renale cronica.

Tumore al rene

Il tumore al rene è il risultato di un processo neoplastico di natura benigna o maligna, che ha inizio in una cellula dei reni.

Tra i fattori di rischio del tumore al rene, figurano: l'obesità, il fumo di sigaretta, alcune malattie genetiche ereditarie (es: sclerosi tuberosa, sindrome di Von Hippel-Lindau), l'esposizione ad alcuni inquinanti chimici (es: asbesto, cadmio o benzene) e alcune gravi malattie renali (insufficienza renale cronica).