L' apparato respiratorio è un sistema suddivisibile in 3 componenti principali: le vie aeree , i polmoni e i muscoli respiratori diaframma e intercostali . Le vie aeree comprendono il naso , la bocca, la faringe, la nasofaringe, la laringe, la trachea , i bronchi e i bronchioli, e costituiscono il condotto che serve a introdurre l'aria nel corpo umano e a purificarla; i polmoni rappresentano le sedi in cui il corpo umano acquisisce l'ossigeno dall' aria inspirata , al posto dell'anidride carbonica (un prodotto di scarto dell'organismo); infine, i muscoli respiratori sono i garanti dello spazio necessario ai polmoni per funzionare al meglio.

Secondo una diffusa classificazione, le malattie polmonari sono suddivisibili in 5 grandi gruppi: le malattie polmonari che colpiscono le vie aree intrapolmonari, le malattie polmonari che colpiscono gli alveoli, le malattie polmonari che colpiscono i vasi sanguigni intrapolmonari, le malattie polmonari che colpiscono l'interstizio polmonare e le malattie polmonari che colpiscono la pleura .

Tipi

La presenza di edema polmonare priva gli alveoli della capacità di riempirsi di aria (perché negli alveoli c'è del liquido che non dovrebbe esserci) e ciò è di ostacolo allo scambio gassoso ossigeno – anidride carbonica.

Alla formazione di edema polmonare possono contribuire le malattie di cuore (es: ischemia miocardica) oppure condizioni come, per esempio, le malattie di fegato, l'ipertensione delle vene polmonari e l'occlusione delle vene polmonari. TUMORE AL POLMONE Il tumore al polmone è la malattia polmonare risultante dalla crescita incontrollata di una cellula del tessuto che costituisce i polmoni.

Questa condizione rientra tra le malattie polmonari che colpiscono gli alveoli, in quanto nella maggior parte dei casi il suddetto processo di crescita incontrollata vede come protagonista una cellula alveolare.

Il principale fattore favorente la comparsa di un tumore al polmone è il fumo di sigaretta.

Lo sapevi che… Il tumore al polmone che scaturisce dalla crescita incontrollata di una cellula alveolare, così come da una cellula dell'albero bronchiale intrapolmonare, è un esempio di adenocarcinoma polmonare.

L'adenocarcinoma polmonare è, in assoluto, il tipo di tumore al polmone più diffuso.

PNEUMOCONIOSI Con il termine "pneumoconiosi", i medici intendono qualsiasi malattia polmonare risultante dall'inalazione prolungata e continuativa di polveri organi o non organiche.

Sotto la voce "pneumoconiosi" rientrano numerose condizioni mediche, tra cui: La silicosi , dovuta all'inalazione della polvere di silice;

, dovuta all'inalazione della polvere di silice; L' asbestosi , dovuta all'inalazione e al contatto con l'asbesto e le sue polveri;

, dovuta all'inalazione e al contatto con l'asbesto e le sue polveri; Le berilliosi , dovuta all'esposizione e al contatto con il berillio;

, dovuta all'esposizione e al contatto con il berillio; La siderosi, provocata dall'inalazione di pulviscolo ferruginosi. Malattie Polmonari che colpiscono i Vasi Sanguigni Intrapolmonari Le malattie polmonari che colpiscono i vasi sanguigni intrapolmonari sono le patologie dei polmoni caratterizzata da una sofferenza a carico delle ultime diramazioni dell'arteria polmonare, ossia l'arteria che, con origine dal cuore, ha il compito di indirizzare il sangue povero di ossigeno ai polmoni, affinché di cedere l'anidride carbonica in cambio dell'ossigeno.

Nell'elenco delle malattie polmonari che colpiscono i vasi sanguigni intrapolmonari, rientrano l'embolia polmonare e l'ipertensione polmonare. EMBOLIA POLMONARE I medici parlano di embolia polmonare quando un corpo mobile (che può essere un coagulo sanguigno anomalo, una bolla d'aria, un grumo di grasso ecc.) va a incunearsi e ostruire uno dei vasi del sistema di arterie deputato al trasporto verso i polmoni del sangue povero di ossigeno.

In medicina, la presenza anomala di un corpo mobile in un vaso sanguigno prende il nome generico di embolo.

Possono fungere da emboli: i coaguli di sangue anomali, le bolle d'aria, i grumi di grasso, i grumi di liquido amniotico, i cristalli di colesterolo, i granuli di talco, alcuni parassiti e corpi estranei come aghi o schegge.

IPERTENSIONE POLMONARE L'ipertensione polmonare è l'innalzamento anomalo e persistente della pressione sanguigna all'interno dell'arteria polmonare (o di una delle sue diramazioni) e all'interno delle cavità del cuore di destra (quindi atrio e ventricolo destri).

A livello puramente diagnostico, i medici parlano di ipertensione polmonare quando la pressione sanguigna nell'arteria polmonare e nelle cavità destre del cuore supera i 25 mmHg. Malattie Polmonari che colpiscono l'Interstizio Polmonare Con malattie polmonari che colpiscono l'interstizio polmonare, i medici intendono descrivere le patologie dei polmoni in cui sussiste una sofferenza a carico del tessuto connettivo interposto tra gli alveoli e deputato a dare sostegno meccanico a quest'ultimi.

Le più importanti malattie polmonari che colpiscono l'interstizio polmonare sono la cosiddetta interstiziopatia e la fibrosi polmonare.

Data la similarità di queste due patologie, di seguito l'articolo riporta soltanto la descrizione della fibrosi polmonare. FIBROSI POLMONARE In medicina, prende il nome di "fibrosi polmonare" la formazione anomala e spropositata di tessuto cicatriziale tutt'attorno agli alveoli, cioè laddove si estende l'interstizio.

Radiografia di polmoni affetti da fibrosi polmonare.

La presenza del suddetto tessuto comporta l'indurimento e un calo di elasticità da parte dei polmoni, i quali perdono, come logica conseguenza dei cambiamenti appena citati, la loro normale funzionalità.

La fibrosi polmonare può insorgere per motivi sconosciuti (fibrosi polmonare idiopatica) oppure per effetto di circostanze ben specifiche, quali: la prolungata esposizione a polveri tossiche, la radioterapia, l'uso protratto di chemioterapici oppure a malattie autoimmuni come il lupus eritematoso sistemico, la sarcoidosi o l'artrite reumatoide.

Lo sapevi che… Nelle persone con fibrosi polmonare, i polmoni sono ricoperti di cicatrici, che ne alterano l'elasticità e "stritolano" gli alveoli adiacenti.