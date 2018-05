La macchie sul pene sono un sintomo cutaneo osservabile sia in presenza di condizioni patologiche, sia in presenza di condizioni non patologiche.

Le macchie sul pene, infatti, rappresentano un'alterazione della pelle a livello dell'organo genitale maschile riscontrabile sia dopo un uso esagerato di detergenti intimi o dopo atti di masturbazione troppo energici, sia a seguito di infezioni come l'herpes genitale, la sifilide o la scabbia.

Le macchie sul pene possono presentarsi in vari modi: possono avere l'aspetto di chiazze piane, papule, vescicole ripiene di liquido, vere e proprie protuberanza, ulcere ecc. A determinare il preciso aspetto delle macchie sul pene è la causa scatenante.

Durante la diagnosi delle macchie sul pene (la quale è di per sé semplice e immediata), è importante indagare approfonditamente l'origine causale, in quanto è su questa che si fonderà il successivo trattamento.