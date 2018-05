Come una qualsiasi altra regione del cervello, il lobo temporale può sviluppare una lesione più o meno estesa, nel momento in cui subisce un trauma o è oggetto di ictus (ossia il fenomeno di interruzione del rifornimento sanguigno a un'area cerebrale, seguito dalla necrosi di quest'ultima per mancanza di ossigeno).

Al lobo temporale, inoltre, sono correlate alcune condizioni mediche, come la demenza frontotemporale, l'epilessia del lobo temporale e la schizofrenia.

Lesione del Lobo Temporale

Premessa : per ragioni ancora poco chiare, in ogni cervello umano c'è un emisfero cerebrale dominante sull'altro. Tale dominanza comporta, per l'emisfero dominante, una sorta di specializzazione funzionale , che l'emisfero non-dominante, sebbene uguale, non possiede e non è generalmente in grado di imitare.

Nella maggior parte delle persone, l'emisfero cerebrale dominante è il sinistro.

La lesione del lobo temporale ha conseguenze diverse a seconda di:

L' emisfero cerebrale interessato . La lesione del lobo temporale dell'emisfero dominante produce effetti diverse della lesione del lobo temporale dell'emisfero non-dominante;

. La lesione del lobo temporale dell'emisfero dominante produce effetti diverse della lesione del lobo temporale dell'emisfero non-dominante; La precisa sede del danno. La lesione di una certa zona di lobo temporale comporta problematiche diverse dalla lesione di una zona di lobo temporale differente dalla precedente; allo stesso modo, la lesione totale del lobo temporale produce problemi diversi dalla lesione parziale.

LESIONE UNILATERALE DEL LOBO TEMPORALE DOMINANTE

Le possibili conseguenze di una lesione a carico del lobo temporale dominante sono: