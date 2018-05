Il lobo frontale è una delle quattro grandi aree (chiamate lobi), in cui è idealmente suddivisa la corteccia cerebrale di ciascun emisfero del cervello umano; per la precisione, dei quattro lobi del cervello che formano ogni emisfero cerebrale, il lobo frontale è quello anteriore (si colloca, infatti, anteriormente a tutti gli altri lobi cerebrali).

Il lobo frontale è definibile come "zona pari" del telencefalo, dove con "pari" s'intende che è presente sia sull'emisfero cerebrale destro (lobo frontale destro) sia sull'emisfero cerebrale sinistro (lobo frontale sinistro).