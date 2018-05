I lobi del cervello ricoprono, ciascuno, un set specifico di funzioni. A dispetto di tale specificità funzionale, però, queste aree cerebrali non sono affatto strutture sconnesse tra di loro; ogni lobo del cervello, infatti, è in comunicazione con gli altri (e con altre strutture dell'encefalo) e, addirittura, il suo corretto funzionamento dipende dal corretto funzionamento degli elementi con cui è in contatto (per esempio, il cattivo funzionamento del lobo frontale, indotto da una lesione a suo carico, può causare il malfunzionamento di uno o più degli altri lobi del cervello).

La capacità di vedere un colore deriva dal lobo occipitale, mentre la capacità di riconoscerlo e identificarlo con un nome dipende dal lobo temporale.

Il cattivo funzionamento di uno di questi due lobi del cervello (non ha importanza di quale) conduce sempre e comunque a un'incapacità di stabilire i colori osservati.