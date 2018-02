L'infiammazione della faringe (ossia la parte posteriore della bocca) è la condizione comunemente nota come mal di gola . A causare il mal di gola possono essere virus (tra cui i Rhinovirus, i Coronavirus e l' Adenovirus ), batteri (tra cui Streptococcus beta emolitico di gruppo A, Streptococcus pneumoniae e Haemophilus influenzae ) e agenti non-infettivi (come, per esempio, le allergie , il reflusso gastroesofageo e l'inalazione di sostanze irritanti ). In un contesto di faringite, la presenza di linfonodi ingrossati sul collo vede per protagonisti soprattutto i linfonodi cervicali superficiali, profondi e posteriori, e i linfonodi sottomandibolari.

Tonsillite

La tonsillite riconosce le sue cause principali in virus, quali i Rhinovirus, i Coronavirus, l'Adenovirus e il virus di Epstein Barr, e in batteri, come Streptococcus beta emolitico di gruppo A e Streptococcus pyogenes.

In presenza di tonsillite, il fenomeno dei linfonodi ingrossati sul collo ha di norma, per attori principali, i linfonodi cervicali superficiali e profondi, i linfonodi sottomandibolari e il linfonodo giugulo-digastrico.

Laringite

L'infiammazione della laringe e delle corde vocali contenute nella laringe è imputabile a svariati fattori, tra cui virus (es: Rhinovirus, virus dell'influenza, virus della varicella, Coronavirus e Adenovirus), batteri (es: Bordetella pertussis), funghi (es: Candida albicans e Aspergillus) ed eccessivo utilizzo della voce.

Quando c'è una laringite, la presenza di linfonodi ingrossati sul collo tende ad avere per protagonisti i linfonodi cervicali superiori e profondi.

Gengiviti, ascessi dentali e pericoroniti

Gengiviti, ascessi dentali e pericoroniti sono infiammazioni in cui i batteri giocano un ruolo causale/favorente fondamentale.

In loro presenza, il fenomeno dei linfonodi ingrossati nel collo vede la partecipazione soprattutto dei linfonodi sottomandibolari e dei linfonodi cervicali profondi.

Otite

L'otite media è quasi sempre una conseguenza di infezioni batteriche, sostenute da patogeni quali Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis e Streptococcus pneumoniae; l'otite esterna, invece, è più spesso il risultato di micosi (infezioni da funghi) o, comunque, patogeni con una predilezione per gli ambienti umidi.

Quando c'è un'otite, la presenza di linfonodi ingrossati sul collo riconosce soprattutto nei linfonodi auricolari posteriori e nei linfonodi cervicali superiori i suoi attori più importanti.

Rosolia, varicella, influenza e mononucleosi

I patogeni virali responsabili di rosolia, varicella, influenza e mononucleosi sono, rispettivamente, rubella virus, virus varicella-zoster, virus dell'influenza e virus di Epstein-Barr.

In occasione di queste note malattie virali, la presenza di linfonodi ingrossati sul collo attribuisce solitamente un ruolo di spicco ai linfonodi cervicali superficiali, profondi e posteriori.

AIDS

Nell'AIDS, i linfonodi ingrossati sul collo, assieme ai linfonodi ingrossati sull'ascella e nel compartimento retro-nucale, costituiscono un segno caratteristico dello stadio precoce dell'infezione, stadio precoce che equivale alla fase successiva alla cosiddetta fase di latenza dell'AIDS.

Linfomi non-Hodgkin

Nei linfomi non-Hodgkin, i linfonodi ingrossati sul collo rappresentano uno degli effetti della riproduzione indiscriminata e sregolata dei linfociti B e T, a livello linfonodale (cioè nei linfonodi).