Implicati in diverse condizioni mediche, questi importanti linfonodi sono suddivisibili in due grandi gruppi: il gruppo dei linfonodi superficiali del collo e il gruppo dei linfonodi profondi del collo. Tali gruppi sono, a loro volta, distinguibili in svariate sottocategorie, a seconda della loro localizzazione sul collo.

I linfonodi del collo ricoprono la fondamentale funzione di drenare e filtrare la linfa proveniente dal capo, dal volto e dal collo stesso, per poi scaricarla nel tronco linfatico giugulare destro e nel tronco linfatico giugulare sinistro.

Breve ripasso di cosa sono i linfonodi

I linfonodi sono piccoli organi ovoidali del sistema linfatico, aventi un ruolo immunitario molto importante; essi, infatti, fungono da punti di raccolta per parte dei linfociti B e T (cellule del sistema immunitario), allo scopo di intercettare e distruggere eventuali germi, sostanze estranee e/o cellule neoplastiche circolanti nella linfa (la linfa è il fluido simile al plasma, che scorre lungo i vasi linfatici e accoglie le sostanze di rifiuto presenti tessuti).

Agendo in modo simile a dei depuratori, i linfonodi sono spesso definiti con il termine di filtri biologici.