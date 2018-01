I linfonodi sono piccoli organi ovoidali del sistema linfatico , aventi un ruolo immunitario molto importante; essi, infatti, fungono da punti di raccolta per parte dei linfociti B e T ( cellule del sistema immunitario ), allo scopo di intercettare e distruggere eventuali germi , sostanze estranee e/o cellule neoplastiche circolanti nella linfa (la linfa è il fluido simile al plasma , che scorre lungo i vasi linfatici e accoglie le sostanze di rifiuto presenti nei tessuti). Agendo in modo simile a dei depuratori, i linfonodi sono spesso definiti con il termine di filtri biologici .

Anatomia

I linfonodi ascellari sono tra le 20 e le 40 unità e, in base alla loro localizzazione, sono distinguibili in 6 gruppi, che sono: Il gruppo pettorale (o gruppo anteriore ) dei linfonodi ascellari;

(o ) dei linfonodi ascellari; Il gruppo sottoscapolare (o gruppo posteriore ) dei linfonodi ascellari;

(o ) dei linfonodi ascellari; Il gruppo laterale dei linfonodi ascellari;

dei linfonodi ascellari; Il gruppo centrale dei linfonodi ascellari;

dei linfonodi ascellari; Il gruppo apicale dei linfonodi ascellari;

dei linfonodi ascellari; Il gruppo infraclavicolare (o o gruppo sottoclavicolare o gruppo deltopettorale) dei linfonodi ascellari. Gruppo pettorale (o gruppo anteriore) Il gruppo pettorale dei linfonodi ascellari comprende 4-5 unità linfonodali di dimensioni medio-grandi, che prendono posto lungo il margine inferiore del muscolo piccolo pettorale e subito dietro il muscolo grande pettorale.

I linfonodi ascellari del gruppo pettorale ricevono la linfa dai vasi linfatici provenienti dai quadranti laterali delle mammelle, dai vasi linfatici superficiali del torace e, infine, dai vasi linfatici della porzione addominale sovra-ombelicale (ossia che sta sopra l'ombelico); quindi scaricano la linfa che hanno accolto, principalmente, nei linfonodi del gruppo centrale.

Nota importante: i linfonodi ascellari sono elementi anatomici pari I linfonodi ascellari sono elementi pari del corpo umano; in termini pratici, questo vuol dire che, per ogni lato del tronco, ci sono tutti i diversi gruppi linfonodali sopraccitati.

Il concetto di distribuzione pari dei linfonodi ascellari è importante per spiegare che ai gruppi linfonodali di un lato del corpo spetta il drenaggio linfatico delle strutture presenti nel medesimo lato; per esempio, i linfonodi ascellari del gruppo pettorale di destra accolgono la linfa proveniente dalla mammella di destra, dalla metà destra del torace e dalla porzione addominale sovra-ombelicale destra, e scaricano la stessa nei linfonodi del gruppo centrale della metà destra del tronco.

Gruppo sottoscapolare (o gruppo posteriore) Il gruppo sottoscapolare dei linfonodi ascellari include 6-7 unità linfonodali di media grandezza, che si distribuiscono davanti al muscolo sottoscapolare, in posizione inferiore rispetto alla scapola.

I linfonodi ascellari del gruppo sottoscapolare ricevono la linfa dai vasi linfatici superficiali del collo e della parte superiore della schiena; quindi, come le unità linfonodali del gruppo pettorale, scaricano la linfa ricevuta nei linfonodi ascellari del gruppo centrale.

Gruppo laterale Il gruppo laterale dei linfonodi ascellari comprende tra le 4 e le 6 unità linfonodali di grandezza intermedia, che risiedono in posizione postero-mediale rispetto alla vena ascellare e in posizione laterale rispetto al gruppo dei muscoli pettorali.

I linfonodi ascellari del gruppo laterale ricevono la linfa dai vasi linfatici provenienti dal braccio (fatta eccezione per quei vasi linfatici superficiali del braccio che scorrono nella regione laterale di quest'ultimo); quindi, come i linfonodi ascellari dei due gruppi precedentemente descritti, scaricano la linfa ricevuta nei linfonodi ascellari del gruppo centrale.

Gruppo centrale L'ormai noto gruppo centrale dei linfonodi ascellari include 3-4 unità linfonodali di dimensioni medio-grandi, che prendono posto esattamente al centro dell'ascella, immersi nel tessuto adiposo tipico della regione ascellare.

Come affermato nelle precedenti sezioni, i linfonodi ascellari del gruppo centrale accolgono la linfa che è transitata per i linfonodi ascellari dei gruppi pettorale, sottoscapolare e laterale; quindi, scaricano quanto ricevuto nei linfonodi ascellari del gruppo apicale. Gruppo apicale Il gruppo apicale dei linfonodi ascellari comprende tra le 4 e le 6 unità linfonodali di dimensioni intermedie, che si distribuiscono sulla parte più alta dell'ascella, precisamente sul bordo laterale della prima costola, dietro e sopra il muscolo piccolo pettorale, e con un orientamento in direzione della vena ascellare.

I linfonodi ascellari del gruppo apicale ricevono la linfa precedentemente transitata per i linfonodi ascellari del gruppo centrale, per i linfonodi del gruppo infraclavicolare (discussi nella prossima sezione), per i vasi linfatici associati alla vena cefalica e, infine, per i vasi linfatici provenienti dalla porzione periferica superiore del seno; quindi, riversano il loro contenuto di linfa, principalmente, nel tronco linfatico succlavio, nel dotto linfatico destro e nei linfonodi cervicali profondi. Gruppo infraclavicolare (o sottoclavicolare o deltopettorale) Il gruppo infraclavicolare dei linfonodi ascellari rappresenta una categoria a parte, in quanto le 6-12 unità linfonodali costituenti risiedono al di fuori della regione anatomica dell'ascella; per la precisione prendono posto nella scanalatura presente tra il muscolo deltoide e il muscolo grande pettorale, subito sotto la clavicola.

I linfonodi ascellari del gruppo infraclavicolare accolgono la linfa dai vasi linfatici provenienti dalle porzioni laterali di mano, avambraccio e braccio; quindi, scaricano il loro contenuto di linfa prevalentemente nei linfonodi ascellari del gruppo apicale.