A rifornire il cuore di sangue ossigenato sono le arterie coronarie (o, più semplicemente, coronarie).

L'ischemia miocardica insorge per la presenza di un'occlusione/ostruzione delle coronarie, condizione che in medicina prende il nome di coronaropatia o, in termini più gergali, coronarie ostruite.

Cause di coronaropatia

La coronaropatia riconosce, come cause principali, l'aterosclerosi e i suoi effetti a livello vascolare (trombo-embolia) e, come cause meno comuni, la vasculite coronarica e gli episodi di spasmo coronarico.