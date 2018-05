In presenza di un danno all'intestino, è indispensabile l'esecuzione di un intervento chirurgico per la rimozione del tratto intestinale danneggiato.

La terapia dell'ischemia intestinale varia in base alla causa del fenomeno ischemico e alla severità dei sintomi . In ogni caso (quindi a prescindere dal trattamento impiegato), comunque, lo scopo della cura adottata in presenza di ischemia intestinale è ristabilire il normale flusso di sangue tra i tessuti dell'intestino (e ciò è possibile solo curando il fattore causale) e alleviare la sintomatologia .

Ischemia Mesenterica Acuta

Se la causa è un embolo , la terapia per questo tipo di ischemia intestinale comprende una terapia anticoagulante, vasodilatatoria e, nei casi più severi, un intervento di embolectomia (per la rimozione dell'embolo responsabile dell'ostruzione).

Se la causa è un trombo , la cura verte, principalmente, attorno a un intervento di angioplastica con stenting.

Se la causa è l'insufficienza cardiaca o l'insufficienza renale , la terapia prevede il controllo di queste condizioni.

Se la causa è l'uso di un certo farmaco , la cura consiste nell'interrompere l'assunzione del suddetto medicinale.

Qualora ci fosse un danno dell'intestino, l'ischemia mesenterica acuta impone anche il ricorso a un intervento chirurgico per la rimozione del tratto intestinale danneggiato.

Ischemia Mesenterica Cronica

La terapia per questa forma di ischemia intestinale può consistere nell'inserimento di un bypass arteriosa oppure nell'intervento di angioplastica abbinata a stenting.

Ischemia Intestinale Venosa

In assenza di danni all'intestino, la terapia per questa tipologia di ischemia intestinale prevede l'assunzione di anticoagulanti per 3-6 mesi, in modo da sciogliere il coagulo o i coaguli sanguigni che causano il reflusso di sangue.

Se c'è un disturbo della coagulazione, la terapia anticoagulante è per la vita.

In presenza di danni all'intestino, il trattamento prevede la medesima cura anticoagulante citata in precedenza e, in più, un intervento di rimozione del tratto intestinale danneggiato.