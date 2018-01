Il trattamento dell'infiammazione del nervo sciatico varia in relazione a due fattori: la gravità della sintomatologia e la gravità del fattore scatenante.

In termine pratici, questo vuol dire che:

Se l'infiammazione del nervo sciatico è di lieve entità e dipende da cause clinicamente poco rilevanti, la terapia prevista si basa sul riposo fino alla completa scomparsa dei sintomi e sulla modifica di alcune abitudini posturali errate ;

e sulla ; Se invece l'infiammazione del nervo sciatico è grave (o non migliora affatto con il riposo) e alla sua origine ci sono cause clinicamente rilevanti, la cura adottata può prevedere: una terapia farmacologica, la fisioterapia e, in casi estremi, perfino una terapia chirurgica.

Farmaci

Tra i farmaci che i medici adottano in caso di infiammazione del nervo sciatico, figurano:

Gli antinfiammatori del tipo FANS (Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene;

(Farmaci Antinfiammatori Non-Steroidei), come per esempio l'ibuprofene; I miorilassanti , come per esempio il Muscoril;

, come per esempio il Muscoril; Gli antidepressivi triciclici o, in alternativa, gli anticonvulsivanti . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno dimostrato una certa efficacia anche sul dolore prodotto dalla compressione dei nervi periferici (dolore neuropatico);

o, in alternativa, gli . Indicati solitamente per altri scopi (rispettivamente, depressione ed epilessia), questi medicinali hanno dimostrato una certa efficacia anche sul dolore prodotto dalla compressione dei nervi periferici (dolore neuropatico); I corticosteroidi a somministrazione endovenosa. Sono medicinali con un potere antinfiammatorio molto potente, che, però, i medici preferiscono utilizzare soltanto in casi estremi, a causa dei loro possibili gravi effetti collaterali (glaucoma, ipertensione, diabete, cataratta, osteoporosi ecc.).

Fisioterapia

La fisioterapia per chi soffre di un'infiammazione del nervo sciatico consiste in un programma riabilitativo di esercizi, che permettono di: correggere e migliorare la postura, rinforzare la muscolatura della schiena e, infine, aumentare la flessibilità del tronco e della colonna vertebrale.

Intervento chirurgico

I casi di infiammazione del nervo sciatico candidati all'intervento chirurgico sono quelli in cui:

La sofferenza al nervo sciatico dipende da una malattia della colonna vertebrale (es: ernia del disco lombo-sacrale, stenosi spinale lombo-sacrale, spondilolistesi ecc.), i cui sintomi sono severi e hanno dimostrato di essere insensibili ai trattamenti precedentemente elencati;

La sofferenza al nervo sciatico è dovuta a un tumore spinale lungo il tratto lombo-sacrale della colonna vertebrale.

Come si può notare, la chirurgia è un'opzione riservata ai pazienti in cui l'infiammazione del nervo sciatico è legata a un problema della colonna vertebrale; ciò esclude, quindi, il ricorso all'intervento chirurgico in un caso di sciatalgia dovuto a una condizione come la sindrome del piriforme (anche quando quest'ultima è di grado severo).

IN COSA CONSISTE L'INTERVENTO CHIRURGICO?

Le operazioni chirurgiche per la risoluzione di quelle malattie o di quei tumori della colonna vertebrale che provocano l'infiammazione del nervo sciatico sono interventi molto delicati; il chirurgo che li esegue, infatti, deve agire sul segmento di colonna vertebrale interessato, eliminando l'imperfezione o il tumore presente, in modo tale da annullare la compressione nervosa (N.B: in questi frangenti, la compressione riguarda le radici dei nervi spinali costituenti il nervo sciatico).

Ovviamente, la fase post-operatoria prevede un periodo di riposo assoluto e una serie di cure fisioterapiche; per il completo recupero da interventi chirurgici come quelli in questione servono alcuni mesi.

Consigli e rimedi casalinghi

Tra i principali rimedi casalinghi consigliati dagli esperti in materia di infiammazione del nervo sciatico, figurano: