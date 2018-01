Attualmente, l'idrosadenite suppurativa è una malattia incurabile, cioè da cui è impossibile guarire; grazie però ad alcuni trattamenti sintomatici, messi a punto negli ultimi decenni, i portatori di questa spiacevole patologia hanno la preziosa opportunità di controllarne i sintomi principali, rallentarne la progressione e impedirne le complicanze (o buona parte di esse), talvolta anche con risultati sorprendenti.

I trattamenti sintomatici in questione sono più d'uno e, occorre precisarlo fin dalle prime battute, non tutti si prestano a ogni paziente (nel senso che, per qualche paziente, certi trattamenti sono controindicati).

Prima di vedere nei dettagli in cosa consistono i trattamenti sintomatici per l'idrosadenite suppurativa, è bene sottolineare un concetto già espresso in parte in precedenza: la terapia sintomatica dell'idrosadenite è tanto più efficace, quanto prima avvengono la sua pianificazione e la sua messa in pratica.

Trattamenti sintomatici di tipo farmacologico

Tra i farmaci impiegati nel controllo dei sintomi dell'idrosadenite suppurativa, figurano:

Antibiotici a somministrazione orale o topica . Non sono utilizzati tanto per i loro poteri antibatterici (l'idrosadenite non ha un'origine batterica), ma per le loro proprietà antinfiammatorie.

Esempi : tetracicline, clindamicina, eritromicina, limeciclina, doxiciclina, minociclina e rifampicina.

. Non sono utilizzati tanto per i loro poteri antibatterici (l'idrosadenite non ha un'origine batterica), ma per le loro proprietà antinfiammatorie. : tetracicline, clindamicina, eritromicina, limeciclina, doxiciclina, minociclina e rifampicina. Retinoidi . Ideali per l'acne, questi medicinali sono di una certa utilità solo per alcuni individui con idrosadenite.

Esempi : isotretinoina e acitretina.

. Ideali per l'acne, questi medicinali sono di una certa utilità solo per alcuni individui con idrosadenite. : isotretinoina e acitretina. Corticosteroidi a somministrazione orale o iniettabili . Sono degli efficaci antinfiammatori, il cui utilizzo prolungato (o inadeguato) può causare diversi effetti avversi, alcuni anche molto gravi.

L'impiego dei corticosteroidi iniettabili prevede l'iniezione di questi farmaci direttamente laddove ci sono i noduli.

Esempi : prednisone e prednisolone.

. Sono degli efficaci antinfiammatori, il cui utilizzo prolungato (o inadeguato) può causare diversi effetti avversi, alcuni anche molto gravi. L'impiego dei corticosteroidi iniettabili prevede l'iniezione di questi farmaci direttamente laddove ci sono i noduli. : prednisone e prednisolone. Immunosoppressori . Sono medicinali che agiscono sulla risposta immunitaria, rendendola meno potente. Sono utili in quei casi di idrosadenite in cui la malattia sembra connessa a un'alterazione del sistema immunitario.

Esempi : azatioprina, ciclosporina, infliximab e adalimumab.

. Sono medicinali che agiscono sulla risposta immunitaria, rendendola meno potente. Sono utili in quei casi di idrosadenite in cui la malattia sembra connessa a un'alterazione del sistema immunitario. : azatioprina, ciclosporina, infliximab e adalimumab. Contraccettivi (terapia ormonale) . Trovano impiego nei pazienti di sesso femminile, che dimostrano un peggioramento della sintomatologia in specifiche fasi del ciclo mestruale.

Sono controindicati nelle donne incinte.

Esempi : pillola anticoncezionale combinata (o estroprogestinica) e pillola progestinica (o minipillola).

. Trovano impiego nei pazienti di sesso femminile, che dimostrano un peggioramento della sintomatologia in specifiche fasi del ciclo mestruale. Sono controindicati nelle donne incinte. : pillola anticoncezionale combinata (o estroprogestinica) e pillola progestinica (o minipillola). Potenti analgesici. Servono a mitigare il dolore, quando questo è intollerabile.

Esempi : fentanyl (oppioide sintetico), codeina e derivati, gabapentin e pregabalin.

Trattamenti sintomatici di tipo chirurgico

Il ricorso alla chirurgia in presenza di idrosadenite suppurativa avviene nelle circostanze più critiche. Per esempio, ha luogo quando i trattamenti farmacologici sono completamente inefficaci; quando la malattia causa in maniera continuativa noduli multipli; quando i noduli, a forza di ripresentarsi, hanno alterato in modo profondo i tessuti cutanei; quando le ferite derivanti dai noduli sono molto dolorose e a forte rischio di infezione.

Tra i diversi interventi chirurgici adottabili in caso di idrosadenite suppurativa, rientrano:

L'operazione di incisione e drenaggio chirurgico dei noduli;

dei noduli; L' ablazione laser dei noduli e delle interconnessioni sottocutanee (gallerie o tunnel);

dei noduli e delle interconnessioni sottocutanee (gallerie o tunnel); Il curettage dei noduli, seguito dal deroofing ("scoperchiamento") delle gallerie/tunnel;

dei noduli, seguito dal ("scoperchiamento") delle gallerie/tunnel; Il cosiddetto punch debridement per l'eliminazione di singoli noduli;

per l'eliminazione di singoli noduli; L'asportazione tramite elettrochirurgia dei tessuti interessati;

dei tessuti interessati; La rimozione chirurgica totale dei tessuti interessati;

Rimedi casalinghi e stile di vita

Oltre che dai sopraccitati approcci terapeutici, i pazienti con idrosadenite suppurativa possono trarre giovamento da alcuni "rimedi casalinghi" e dall'adozione di uno stile di vita sano.

Per quanto concerne i rimedi casalinghi, si segnalano: il lavaggio delle ferite con saponi antisettici, l'applicazione con finalità antidolorifiche di impacchi umidi e caldi sulle zone interessate, l'uso di abiti larghi e comodi (gli abiti attillati peggiorano la sintomatologia) e la rinuncia all'uso di qualsiasi tipo di deodorante (anche questi, come gli abiti attillati, peggiorano i sintomi).

Per quanto riguarda lo stile di vita sano, invece, meritano una menzione comportamenti come: il controllo del peso corporeo (se c'è un problema di obesità), la rinuncia al fumo (se c'è un problema di tabagismo) e la pratica costante di attività fisica.