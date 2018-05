Esistono tre diversi modi di classificare le ghiandole esocrine: un primo modo è in base alla struttura; un secondo modo è in base al meccanismo di secrezione; un terzo modo è in base al tipo di secreto prodotto.

Classificazione in base alla struttura

La classificazione in base alla struttura distingue le ghiandole esocrine in due tipologie: le ghiandole esocrine unicellulari e le ghiandole esocrine pluricellulari.

Delle ghiandole esocrine unicellulari e di quelle pluricellulari si è già ampiamente parlato in precedenza, di conseguenza è superfluo aggiungere altro in tale sede, se non che il parametro di distinzione è il numero di cellule costituenti la porzione ghiandolare.

Esempi di ghiandole esocrine unicellulari sono le ghiandole mucipare (cioè che producono muco), presenti sulla superficie epiteliale della trachea, dei bronchi o dello stomaco.

Esempi di ghiandole esocrine pluricellulari sono le ghiandole mammarie, le ghiandole salivari e le ghiandole sebacee.

Classificazione in base al meccanismo di secrezione

La classificazione in base al meccanismo di secrezione distingue le ghiandole esocrine in tre tipologie: le ghiandole merocrine, le ghiandole apocrine e le ghiandole olocrine.