In medicina, la parola " ghiandola " identifica un organo, un tessuto (cioè un raggruppamento di cellule ) o una semplice singola cellula, avente la capacità di produrre una particolare sostanza, che in gergo tecnico prende il nome di secreto .

Cosa sono le Ghiandole Endocrine?

Le ghiandole endocrine sono le ghiandole del corpo umano che riversano il prodotto della loro attività secretoria direttamente nel sangue, in modo da sfruttare il torrente circolatorio per la consegna all'area di destinazione del suddetto prodotto.

Le ghiandole endocrine sono ghiandole produttrici di ormoni. Gli ormoni sono sostanze biologiche investite del compito di trasportare un determinato segnale da una cellula, un tessuto o un organo a un'altra cellula, un altro tessuto o un altro organo, al fine di provocare una certa risposta funzionale; gli ormoni, quindi, sono una sorta di messaggeri per lo scambio di informazioni tra le varie parti dell'organismo umano.

Lo sapevi che… In ambito biologico, gli ormoni sono definiti con l'espressione di messaggeri chimici.

Ghiandole Endocrine e Sistema Endocrino Nel loro insieme, le ghiandole endocrine costituiscono il cosiddetto sistema endocrino.

Per definizione, il sistema endocrino è l'insieme di organi, tessuti e cellule che producono ormoni.

Il corretto funzionamento del sistema endocrino – quindi delle ghiandole endocrine – è fondamentale al benessere dell'organismo umano e alla gestione di alcune fasi cruciale della vita di un individuo, come per esempio la pubertà, la gravidanza nelle donne, i momenti di forte stress fisico e/o psichico ecc. Ghiandole Endocrine e Ghiandole Esocrine: le differenze Le ghiandole endocrine si contrappongono, in un certo senso, alle ghiandole esocrine.

Le ghiandole esocrine sono le ghiandole del corpo umano che rilasciano il loro secreto, solitamente mediante un apposito canale d'espulsione, sulla superficie epiteliale della pelle (quindi all'esterno del corpo umano) e sulla superficie epiteliale di alcuni organi interni cavi, come per esempio la bocca, lo stomaco e i bronchi.

Approfondimento: cos'altro differenzia le ghiandole endocrine dalle ghiandole esocrine? Diversamente dalla maggior parte delle ghiandole esocrine, le ghiandole endocrine mancano di un dotto escretore, ossia di un canale adibito all'espulsione del secreto.

Le ghiandole endocrine, del resto, non ne hanno bisogno, in quanto – come affermato in precedenza – optano per il passaggio diretto verso il sangue del prodotto della loro secrezione.

Significato del termine "endocrine" I termini "endocrine", "endocrino" ecc. derivano delle due parole della lingua greca antica "endo" ("ἔνδον") e "krino" ("κρίνω"), che vogliono dire, rispettivamente, "dentro" (o "interno") e "secernere".

Di conseguenza, il significato letterale di "ghiandole endocrine" è "ghiandole che secernono verso l'interno" e ha l'intento di sottolineare la peculiarità di questa tipologia ghiandolare di riversare il proprio secreto in un fluido interno come il sangue, anziché per esempio sulla superficie della pelle (come avviene nel caso delle ghiandole esocrine).