Di norma, per formulare la diagnosi di gastrite nervosa sono sufficienti l'esame obiettivo e l'anamnesi.

L'eventuale ricorso a test più approfonditi (es: test per il rintracciamento di Helicobacter pylori, le analisi del sangue, l'esame delle feci ecc.) avviene in presenza di situazioni dubbie.

Importanza di un'Anamnesi accurata

L'anamnesi è lo studio critico dei sintomi, effettuato allo scopo di capirne la causa scatenante o, quanto meno, quella più accreditata.

In un contesto di gastrite nervosa, l'anamnesi è importantissima, perché è sul fattore causale che si fonda la pianificazione della terapia indicata alla guarigione.

Importanza di ricorrere ad approfondimenti in caso di dubbi

Nei casi dubbi, approfondire la ricerca diagnostica è doveroso, perché alcune forme di gastrite non nervosa possono avere conseguenze molto pericolose, come la già citata disidratazione o la già citata formazione di ulcere peptiche perforanti.

Di solito, è difficile confondere una gastrite nervosa con una gastrite non nervosa, in quanto quest'ultima è tipicamente responsabile di nausea, vomito e senso di debolezza, 3 sintomi per lo più assenti quando la gastrite è di stampo psicologico.