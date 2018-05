In genere, l'iter di indagini necessarie alla diagnosi di gastrite antrale e delle sue cause comincia con un accurato esame obiettivo e una scrupolosa anamnesi. Quindi, prosegue con un test per il rintracciamento di Helicobacter pylori (perché è la principale causa/fattore favorente la condizione in questione), le analisi del sangue e un esame delle feci. Infine, termina con un'endoscopia.

In circostanze dubbie e o comunque quando è necessario approfondire la situazione, i medici potrebbero prescrivere, in aggiunta ai precedenti test, anche l'esecuzione di una radiografia dell'apparato digerente con mezzo di contrasto al solfato di bario.

Perché è importante una diagnosi accurata e la scoperta delle cause scatenanti?

La diagnosi accurata della gastrite antrale e l'individuazione dei fattori che l'hanno provocata sono fondamentali alla pianificazione della terapia più adeguata ed efficace.