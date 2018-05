Nausea , vomito e calo dell'appetito . Sono i tre classici sintomi che accompagnano l'indigestione; quindi, rappresentano tre manifestazioni della gastrite acuta abbastanza comuni.

Tra questi disturbi sussiste la seguente relazione: la nausea scatena il vomito e il vomito induce il calo dell'appetito;

Complicazioni della Gastrite Acuta

Nei casi più severi o in assenza di trattamenti adeguati, la gastrite acuta può degenerare al punto da indurre la formazione di ulcere peptiche perforanti. In ambito medico, ulcera peptica perforante è l'espressione che indica qualsiasi lesione della mucosa digerente arrivata così in profondità, da aver pregiudicato l'integrità dei vasi sanguigni sottostanti e aver causato perdita di sangue (emorragia gastrointestinale).

Le classiche manifestazioni di un'ulcera peptica perforante sono: dolore persistente all'addome, feci nere per la presenza di sangue, perdita di sangue dal retto e vomito con sangue (ematemesi).

È doveroso inoltre segnalare che i casi di gastrite acuta contraddistinti da vomito intenso possono, in assenza di cure, instaurare una condizione di disidratazione dalle conseguenze per nulla trascurabili.

Quando rivolgersi al medico?

Un individuo dovrebbe contattare il proprio medico curante, quando soffre dei sintomi sopra riportati per diversi giorni consecutivi, senza alcun accenno a un miglioramento.

In caso di complicanze, è buona norma recarsi immediatamente presso il più vicino centro medico-ospedaliero e sottoporsi a tutte le cure previste.