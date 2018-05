Fontanelle - Fontanelle Craniche

Nel cranio di un neonato , le fontanelle sono in tutto 6:

Le due fontanelle sfenoidali (o fontanelle antero-laterali );

(o ); Le due fontanelle mastoidee (o fontanelle postero-laterali).

Come affermato in precedenza, le fontanelle sono spazi caratteristici del cranio del neonato; questo implica che, con la crescita, scompaiono o, meglio, sono oggetto di un processo fisiologico tale per cui, al posto della membrana molle costituente, si forma tessuto osseo (processo di ossificazione o chiusura delle fontanelle).

Fontanella Posteriore

Dalla forma triangolare, la fontanella posteriore è fontanella situata nel punto in cui convergono l'osso occipitale e le due ossa parietali; considerando come riferimento le suture craniche, è la fontanella localizzata nel punto in cui intersecano la sutura sagittale (sutura cranica che articola le due ossa parietali) e la sutura lambdoidea (sutura cranica che articola l'osso occipitale alle ossa parietali).

La fontanella posteriore è la fontanella che occupa la porzione postero-superiore del neurocranio e appartiene alla volta cranica.

Sotto l'aspetto dimensionale, la fontanella posteriore misura 0,5 centimetri, nei soggetti di pelle bianca, e 0,7 centimetri, nei soggetti di pelle nera.

Nei soggetti sani, la fontanella posteriore scompare attorno al 2-3 mese di vita.

Fontanella Anteriore

Morfologicamente simile a un diamante, la fontanella anteriore è la fontanella posta nel punto in cui convergono l'osso frontale e le due ossa parietali; utilizzando come riferimento le suture craniche, è la fontanella con sede nel punto in cui incrociano la sutura sagittale e la sutura coronale (la sutura cranica che articola l'osso frontale alle ossa parietali).

La fontanella anteriore è la fontanella che occupa la porzione antero-superiore del neurocranio e appartiene alla volta cranica.

Sotto il profilo dimensionale, in un neonato di pelle bianca al primo giorno di vita, la fontanella anteriore può misurare tra 0,6 e 3,6 centimetri; in un neonato di pelle nera al primo giorno di vita, invece, può misurare tra 1,4 e 4,7 centimetri.

Nei soggetti sani, la fontanella anteriore chiude generalmente attorno al 18 mese di vita.