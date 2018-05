Essa corrisponde, infatti, a un restringimento del prepuzio di grado così elevato, da impedire completamente lo scorrimento all'indietro dello stesso, anche nella situazione di pene flaccido.

La fimosi serrata può essere congenita oppure acquisita. La fimosi serrata congenita è una condizione dalle cause sconosciute, che può risolversi anche in modo spontaneo, con la crescita; la fimosi serrata acquisita, invece, è una condizione dalle cause ben precise (tra cui balanite, balanopostite e lichen sclerosus), che necessita sempre di un trattamento adeguato.

Diagnosticata in modo rapido mediante l'esame obiettivo, la fimosi serrata è causa di diversi sintomi e segni, tra cui: difficoltà a urinare e a emettere lo sperma, flusso di urina sottile, gonfiore a livello del prepuzio al momento della minzione, dolore al glande durante i rapporti sessuali e perdita di pus dall'orifizio uretrale (solo, però, se la condizione è frutto di un'infezione).

Breve ripasso del concetto di Fimosi

In medicina, la parola "fimosi" descrive una condizione esclusivamente maschile, in cui a un restringimento del prepuzio segue una difficoltà dello stesso a scorrere all'indietro (movimento che, invece, rientra nella normalità) e la chiusura parziale o totale (ciò dipende dal grado del sopraccitato restringimento) del glande del pene.

In pratica, il soggetto portatore di fimosi fatica o non riesce a scoperchiare la sezione terminale del pene dalla caratteristica porzione di pelle, che la avvolge.