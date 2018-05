La fimosi non serrata è il restringimento del prepuzio tale per cui risulta impossibile la scoperchiatura, anche solo parziale, del glande, durante un' erezione .

La fimosi non serrata può essere congenita oppure acquisita. La fimosi non serrata congenita è una condizione dalla cause sconosciute, che può risolversi anche in modo spontaneo, con la crescita; la fimosi non serrata acquisita, invece, è una condizione dalle cause ben precise (tra cui balanite, balanopostite e lichen sclerosus), che necessita sempre di un trattamento adeguato.

Diagnosticata in modo rapido mediante l'esame obiettivo, la fimosi non serrata è causa di sintomi, quali: dolore al pene e dolore a livello del prepuzio, al tentativo di forzare la scoperchiatura del glande.

Breve ripasso del concetto di Fimosi

In medicina, la parola "fimosi" descrive una condizione esclusivamente maschile, in cui a un restringimento del prepuzio segue una difficoltà dello stesso a scorrere all'indietro (movimento che, invece, rientra nella normalità) e la chiusura parziale o totale (ciò dipende dal grado del sopraccitato restringimento) del glande del pene.

In pratica, il soggetto portatore di fimosi fatica o non riesce a scoperchiare la sezione terminale del pene dalla caratteristica porzione di pelle, che l'avvolge.