La fibrosi polmonare idiopatica è una malattia polmonare di tipo cronico (quindi una malattia dei polmoni di lunga durata), contrassegnata dalla formazione anomala e per motivi sconosciuti di tessuto cicatriziale tutt'attorno agli alveoli . La fibrosi polmonare idiopatica è una condizione progressiva e dalle conseguenze irreversibili ; in altre parole, peggiora nel tempo e produce dei cambiamenti, a livello dei polmoni, permanenti (laddove si forma del tessuto cicatriziale, quest'ultimo è stabile e non sostituibile con del tessuto funzionale).

Gli alveoli, o alveoli polmonari , sono le piccole sacche situate alla conclusione dell' albero bronchiale intrapolmonare (bronchi secondari, bronchi terziari, bronchioli, bronchioli terminali e bronchioli respiratori), in cui termina la propria corsa l'aria introdotta con l'inspirazione e in cui avviene il prelievo, da parte dell'organismo umano, dell'ossigeno contenuto nella suddetta aria. Tutt'attorno agli alveoli, infatti, prendono posto dei capillari sanguigni che consentono al sangue , che vi fluisce internamente, di liberare l'anidride carbonica in cambio dell'ossigeno dell'aria.

Le conseguenze

Nelle persone che sviluppano la fibrosi polmonare idiopatica, i polmoni si ricoprono di cicatrici, le quali hanno l'effetto di renderli più "duri" e meno elastici e di "stritolare" gli alveoli come in una morsa, impedendo loro di incamerare l'aria per il prelievo dell'ossigeno.

Classificazione della Fibrosi Polmonare Idiopatica

Dal punto di vista didattico, la fibrosi polmonare idiopatica appartiene alla categoria delle polmoniti interstiziali idiopatiche (polmoniti non infettive, dalle cause sconosciute, che colpiscono l'interstizio polmonare), le quali, a loro volta, fanno parte del grande gruppo patologico della malattie interstiziali del polmone (o malattie dell'interstizio polmonare).

Per i lettori che non ne fossero a conoscenza, l'interstizio polmonare (o semplicemente interstizio) è il tessuto connettivo interposto tra gli alveoli e deputato a dare sostegno meccanico a quest'ultimi.

Epidemiologia

La fibrosi polmonare idiopatica è una malattia polmonare rara, a cui però spetta il primato di essere la più comune variante di polmonite interstiziale idiopatica.

Secondo alcune ricerche statistiche, la sua incidenza annua oscillerebbe tra le 6,8 e le 16,3 persone ogni 100.000, negli USA, e tra le 4,6 e le 7,4 ogni 100.000, in Europa.

Più diffusa tra gli uomini che non tra le donne, la fibrosi polmonare idiopatica tende a colpire di preferenza le persone di età superiore ai 50 anni.