Il trattamento della faringodinia prevede, innanzitutto, una terapia finalizzata alla cura della causa della faringite (terapia causale) e, in secondo luogo, una terapia mirata ad alleviare il dolore e i sintomi associati al dolore (terapia sintomatica).

Terapia causale

La terapia causale è fondamentale per il raggiungimento della guarigione; del resto, riprendendo un concetto espresso in parte in precedenza, è impensabile guarire da un disturbo, una malattia ecc. senza curarne le cause.

Com'è facilmente intuibile, la terapia causale della faringodinia varia in relazione al fattore che ha provocato e continua a provocare l'infiammazione della faringe. Per esempio, questo significa che:

La terapia causale di una faringodinia dovuta alla malattia da reflusso gastroesofageo consiste in tutti quei rimedi e trattamenti (farmacologici, per i casi meno gravi, e chirurgici, per i casi più gravi) finalizzati a minimizzare il numero degli episodi giornalieri di risalita verso l'esofago del contenuto gastrico;

La terapia causale di una faringodinia di origine batterica prevede la somministrazione di antibiotici;

La terapia causale di una faringodinia dovuta al fumo di sigaretta consiste nello smettere di fumare;

La terapia causale di una faringodinia di origine virale si fonda sul riposo da qualsiasi attività stancante, fino, quanto meno, alla conclusione dello stato febbrile;

La terapia causale di una faringodinia dovuta a un tumore della gola prevede la rimozione della massa tumorale mediante radioterapia, chemioterapia e/o chirurgia.

Dagli esempi sopra riportati, appare chiaro come, a seconda delle circostanze, la terapia causale può essere un trattamento privo di invasività e rischi, oppure un trattamento invasivo e a rischio di complicanze.

Terapia sintomatica

La terapia sintomatica è fondamentale per ridurre le sofferenze del paziente, nel periodo in cui quest'ultimo si sta sottoponendo alla terapia causale.

Per placare la faringodinia e i sintomi associati, sono fondamentali: