Chiamati muscoli dell'eminenza tenar, questi 3 elementi muscolari sono per la precisione: il muscolo abduttore breve del pollice, il muscolo flessore breve del pollice e il muscolo opponente del pollice. L'eminenza tenar è fondamentale per la mobilità del pollice; grazie ai muscoli dell'eminenza tenar, infatti, l'essere umano è in grado compiere, con il pollice, i movimenti di abduzione, flessione e opposizione alle altre dita.

Anatomia

Appartenenti alla categoria dei cosiddetti muscoli intrinseci della mano, i muscoli dell'eminenza tenar sono: Il muscolo abduttore breve del pollice ;

; Il muscolo flessore breve del pollice ;

; Il muscolo opponente del pollice. A scanso di equivoci, occorre precisare che, secondo una classificazione dei muscoli della mano meno comune rispetto a quella considerata nell'articolo in questione, l'eminenza tenar comprenderebbe anche un quarto muscolo, chiamato muscolo adduttore del pollice (N.B: secondo la classificazione comune, questo muscolo della mano costituirebbe, da solo, una categoria a sé stante).

Che cosa significa muscoli intrinseci della mano? I movimenti della mano (dita comprese) dipendono da numerosi muscoli, una parte dei quali risiede totalmente nella mano, e un'altra parte tra avambraccio e mano.

I muscoli che prendono posto totalmente nella sezione anatomica della mano prendono il nome di muscoli intrinseci (della mano), mentre i muscoli che localizzano tra avambraccio e mano sono conosciuti come muscoli estrinseci (della mano).

Quindi, nell'anatomia della mano, i termini intrinseci ed estrinseci riferiti ai muscoli si riferiscono al posizionamento di quest'ultimi, totalmente interno alla mano, per quanto concerne il primo termine, e con una porzione nell'avambraccio e un'altra porzione nella mano, per quanto riguarda il secondo termine.

Muscolo abduttore breve del pollice Il muscolo abduttore breve del pollice è l'elemento muscolare più superficiale dell'eminenza tenar. Situato anteriormente al muscolo opponente del pollice (sta davanti a quest'ultimo) e in posizione prossimale rispetto al flessore breve del pollice (comincia più in alto rispetto a quest'ultimo), il muscolo abduttore breve del pollice origina, con un unico capo, dai tubercoli di scafoide e trapezio (ossa del carpo) e dal legamento trasverso del carpo (o retinacolo dei flessori), e termina, sempre con un unico capo, in corrispondenza della porzione laterale (o esterno) della falange prossimale del pollice.

Il carpo: cos'è e quali ossa comprende? Il carpo è il raggruppamento di 8 ossa, che forma la porzione prossimale dello scheletro della mano e che, assieme alle estremità terminali di ulna e radio (ossa dell'avambraccio), costituisce l'importantissima articolazione del polso.

Le 8 ossa del carpo (od ossa carpali) sono: i già citati scafoide e trapezio, il semilunare, il triquetro, il pisiforme, il trapezoide, il capitato e l'uncinato.

Muscolo flessore breve del pollice Il muscolo flessore breve del pollice è l'elemento muscolare più distale dell'eminenza tenar; in altre parole, dei 3 muscoli dell'eminenza tenar, è quello la cui origine si colloca più distante dal centro del corpo (o dal tronco).

Il muscolo flessore breve del pollice è particolare, perché, nella maggior parte delle persone, ha due capi d'origine distinti, che si collocano uno più in profondità dell'altro (N.B: l'abduttore breve del pollice e, come si vedrà, anche l'opponente del pollice hanno generalmente un unico capo d'origine).

Il muscolo flessore breve del pollice origina, con il cosiddetto capo superficiale, dal tubercolo del trapezio e dal legamento trasverso del carpo, e, con il cosiddetto capo profondo, dalle ossa del carpo trapezoide e capitato; quindi, conclude il suo percorso, con un capo unico, in corrispondenza della base della falange prossimale del pollice.

Muscolo opponente del pollice Il muscolo opponente del pollice è il più grande e il più profondo dei 3 elementi muscolari che costituiscono l'eminenza tenar (se è il più profondo, significa che si trova sia al di sotto del muscolo flessore breve del pollice sia al di sotto del muscolo abduttore breve del pollice).

Questo muscolo trova origine, con un unico capo, nel tubercolo del trapezio e nel legamento trasverso del carpo, e termina, sempre con un unico capo, in corrispondenza del margine laterale (o esterno) dell'osso metacarpale del pollice.

Muscolo adduttore del pollice Ricordando che, per la classificazione più tradizionale dei muscoli della mano, non appartiene all'eminenza tenar, il muscolo adduttore del pollice è un elemento muscolare piatto, di forma triangolare, situato molto in profondità (risiede inferiormente a tutti e tre i muscoli classici dell'eminenza tenar) e fornito di 2 capi d'origine (un capo chiamato obliquo e un capo denominato trasverso).

Muscoli dell'eminenza tenar Origine Inserzione terminale Abduttore breve del pollice Capo unico: Tubercoli di trapezio e scafoide

Legamento trasverso del carpo Capo unico: Porzione laterale della falange prossimale del pollice Flessore breve del pollice Capo superficiale: Tubercolo del trapezio

Legamento trasverso del carpo Capo profondo: Trapezoide

Capitato Capo unico: Base della falange prossimale del pollice Opponente del pollice Capo unico: Tubercolo del trapezio

Legamento trasverso del carpo Capo unico: Margine laterale del metacarpo del pollice (o I metacarpo) Adduttore del pollice Capo trasverso: Lato anteriore del corpo del III metacarpo Capo obliquo: Basel del II e del III metacarpo

Capitato Capo unico: Base della falange prossimale del pollice