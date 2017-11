Emicrania con Aura

Generalità L'emicrania con aura è una particolare forma di mal di testa preceduta o accompagnata da una serie di sintomi transitori di tipo neurologico. Questi disturbi reversibili comprendono più comunemente sensazioni di intorpidimento, nausea, perdita di appetito, cambiamenti di umore, aumentata sensibilità a luce o suoni, offuscamento visivo e scotomi. L'emicrania compare solitamente entro un'ora circa dalla fine dell'aura.

Nonostante le cause all'origine di questo disturbo non siano ancora note, molti fattori possono scatenare o aggravare gli attacchi emicranici con aura, come, ad esempio: stress, squilibri ormonali, eccessivi stimoli afferenti (es. luci lampeggianti, odori e rumori forti), consumo di particolari alimenti, sbalzi climatici, attività fisiche troppo intense, cattiva postura e scarsa qualità del sonno.

La diagnosi è clinica e si basa su un'accurata raccolta della storia clinica e sull'esame obiettivo. Nei soggetti che presentano episodi di emicrania con aura poco frequenti, il trattamento è esclusivamente sintomatico e prevede l'assunzione di analgesici ed antinfiammatori da automedicazione, come l'ibuprofene ed il naprossene. In caso di attacchi ricorrenti o particolarmente gravi è indicata, invece, una terapia di profilassi, simile a quella utilizzata per l'emicrania senz'aura.

Cos'è L'emicrania con aura è una cefalea primaria (il mal di testa non è, quindi, provocato da altre patologie). In tale condizione, gli attacchi di dolore possono essere preannunciati da sintomi prodromici, cioè dalla sensazione che l'emicrania stia per cominciare. Talvolta, queste manifestazioni possono persistere anche dopo l'inizio del mal di testa.

La presenza media dell'emicrania nella popolazione adulta è di circa il 12% (18% nelle donne e 6% negli uomini); l'aura precede gli attacchi di mal di testa in circa un terzo circa dei casi.

Cause Le cause dell'emicrania con aura non sono ancora del tutto chiare, ma pare che nella fisiopatologia siano implicati fattori genetici, vascolari e neuro-ormonali.

L'ipotesi principale sostiene che questa particolare forma di mal di testa dipenda da un'alterazione del sistema di regolazione del dolore e da un'anomalia nei segnali nervosi.

L'innescarsi di questi particolari meccanismi può indurre vari fenomeni tra cui un'improvvisa costrizione dei vasi cerebrali, con una conseguente riduzione nell'apporto di sangue in alcune aree encefaliche. L'effetto fisiologico così determinato può giustificare la comparsa dei sintomi dell'aura emicranica; la successiva fase di vasodilatazione coincide, invece, con l'insorgenza del mal di testa vero e proprio.

Questa forma di cefalea primaria è più comune nel sesso femminile, può interessare tutte le fasce d'età e sembra sia associata ad una predisposizione familiare. Fattori favorenti e/o aggravanti I fattori che possono aggravare o scatenare un attacco di emicrania con aura sono diversi e comprendono: Tensione emotiva, ansia, depressione, stress o allentamento dello stesso (come accade nei fine settimana e in vacanza);

Fluttuazione dei livelli ormonali (mestruazioni, assunzione di contraccettivi orali e menopausa);

Consumo di particolari alimenti, digiuno o dieta non equilibrata (es. abuso di insaccati, formaggi stagionati, nitriti, glutammato, aspartame e cioccolato);

Esposizione al sole o alla luce troppo intensa;

Consumo di bevande alcoliche o contenenti caffeina;

Abitudine al fumo;

Uso di alcuni farmaci (es. vasodilatatori, contraccettivi orali ecc.);

Scarsa qualità del sonno o alterazioni dei ritmi di sonno/veglia;

Eccessivi stimoli afferenti (es. luci lampeggianti, odori e rumori forti);

Sbalzi climatici;

Attività fisiche troppo intense o particolarmente faticose;

Cattiva postura.

Sintomi e complicazioni L'emicrania con aura è preceduta da malessere, sintomi visivi caratteristici bilaterali e variazioni repentine del tono dell'umore. Di solito, questi disturbi si presentano immediatamente prima che arrivi il mal di testa ed hanno una durata variabile tra i 5 minuti ed un'ora.

Il dolore associato all'emicrania con aura può essere così intenso da essere invalidante, impedendo le abituali attività quotidiane e costringendo al riposo a letto. Caratteristiche dell'emicrania L'esordio dell'emicrania può verificarsi già nel corso dell'aura oppure a distanza di alcuni minuti (ma non oltre i 60 minuti).

L'emicrania è una delle forme più comuni di mal di testa. Questa è spesso avvertita come un dolore pulsante e continuo, d'intensità moderata o grave. Durante un attacco emicranico, l'area in cui è localizzato il mal di testa può cambiare posizione ed aumentare progressivamente d'intensità. L'esordio coinvolge, di solito, la parte del capo anteriore o laterale, sopra l'occhio; in un secondo momento, il mal di testa evolve in un dolore sordo e la sensazione di pulsazione può divenire bilaterale o diffondersi alla regione di fronte e tempie. L'emicrania con aura si manifesta con attacchi ricorrenti, che si presentano con una frequenza molto variabile: da pochi episodi in un anno a 2-3 crisi alla settimana. L'attacco può durare alcune ore o, nei casi più gravi, qualche giorno (in genere, durano da 4 a 72 ore).

Il dolore tende a peggiorare durante l'attività e, spesso, i pazienti riferiscono difficoltà di concentrazione nel corso delle crisi. Ne consegue che la maggior parte delle persone preferisce stare sdraiata in una stanza buia e silenziosa durante gli attacchi. Caratteristiche dell'aura Le aure sono disturbi neurologici transitori molto vari, che possono influenzare la visione, l'equilibrio, la coordinazione muscolare, le sensazioni o la parola. Queste manifestazioni durano da alcuni minuti ad un'ora e, in alcuni casi, possono persistere dopo l'inizio del mal di testa.

Più comunemente, l'aura è caratterizzata da sintomi visivi, quali percezione di flash scintillanti di forma geometrica (scotomi), corpi mobili, macchie scure, lampi di luce (fotopsia) e punti ciechi.

Altre manifestazioni comprendono annebbiamento della vista, distorsione delle immagini, difficoltà di messa a fuoco, oscuramento di metà campo visivo (emianopsia) e fotofobia (ipersensibilità alla luce). L'aura visiva è tipicamente di breve durata e colpisce entrambi gli occhi.

A volte, oltre ai problemi di vista possono comparire anche sintomi di altra natura, come: Repulsione per il cibo, nausea e/o vomito;

Formicolii, sensazione di intorpidimento e riduzione della sensibilità di un arto o di metà del corpo (tipicamente, le parestesie iniziano in una mano, si diffondono al braccio e possono coinvolgere l'emivolto omolaterale);

Ipersensibilità o fastidio per odori (osmofobia) e rumori (fonofobia);

Impaccio nei movimenti di un'estremità;

Disturbi del linguaggio di tipo afasico (da intendersi come difficoltà di esprimersi ed articolare le parole). Meno frequenti sono le alterazione dello stato di coscienza (confusione, atassia, mancanza di equilibrio o disorientamento) per la disfunzione transitoria del tronco encefalico.

Questi disturbi durano da alcuni minuti a un'ora e, talvolta, l'aura può verificarsi senza mal di testa o precede una sintomatologia dolorosa lieve.

L'emicrania con aura può cronicizzare, quindi presentarsi con una frequenza elevata.

Dal punto di vista clinico, si riconoscono diverse varianti di emicrania con aura (forma classica, ad esordio acuto, con aura prolungata, senza cefalea ecc.). Nell'aura isolata (o senza cefalea), ad esempio, i sintomi prodromici possono presentarsi senza poi essere seguiti dalla crisi emicranica. Le forme più rare di emicrania con aura sono caratterizzate da sintomi neurologici particolari, come la perdita di forza fino alla paralisi di una parte del corpo (emicrania emiplegica) o da altri disturbi dell'equilibrio e della coscienza (emicrania basilare).

Diagnosi Se l'emicrania con aura è molto intensa, non risponde ai comuni analgesici o diventa un disturbo abituale, è bene rivolgersi al proprio medico di base o al neurologo per una valutazione corretta.

L'accertamento diagnostico inizia con la raccolta dei dati anamnestici (cioè relativi alla storia clinica e alla sintomatologia). Pertanto, la persona viene invitata a descrivere l'intensità e la sede del dolore, la frequenza degli attacchi ed eventuali disturbi avvertiti prima o durante le crisi. Il medico può chiedere al paziente se il mal di testa: Si presenta con un dolore pulsante e d'intensità moderata o grave, tale da impedire lo svolgimento delle normali attività quotidiane;

Colpisce un lato della testa (localizzazione unilaterale);

È aggravato dall'attività fisica o dal movimento;

È accompagnato da nausea e/o vomito, aumentata sensibilità alla luce (fotofobia) e/o al rumore (fonofobia) o altre manifestazioni che possono essere ricondotte all'aura. La valutazione prosegue con l'esame obiettivo, che permette al medico di controllare alcuni parametri fisici e neurologici, come ad esempio: Pressione arteriosa e frequenza cardiaca;

Anomalie nella respirazione e presenza di febbre;

Esame dei muscoli cervicali e dell'articolazione temporo-mandibolare;

Esame di funzioni motorie, sensoriali, cerebrali, cognitive e acuità visiva. L'anamnesi e l'esame obiettivo sono utili anche per escludere altre condizioni patologiche, che possono essere alla base dell'insorgenza dell'emicrania con aura (attribuibile, cioè, ad altre patologie).

In base al giudizio del medico, il percorso diagnostico può avvalersi di indagini diagnostiche più approfondite, come la tomografia computerizzata (TAC), la risonanza magnetica e l'elettroencefalogramma (soprattutto in età pediatrica). Ulteriori accertamenti possono comprendere anche esami del sangue, radiografia della colonna cervicale, puntura lombare, ecodoppler e visita oculistica completa.

Per aiutare il medico ad individuare eventuali fattori scatenanti o aggravanti, può essere utile tenere un “diario del mal di testa”, dove registrare le caratteristiche degli attacchi emicranici: riferimenti temporali (data e ora), descrizione del dolore (tipo, localizzazione, intensità, durata e frequenza), farmaci assunti, cibi consumati, attività svolte prima della sua comparsa ecc. La compilazione di questo registro può essere utile sia per monitorare l'andamento degli attacchi emicranici, sia per determinare l'efficacia dell'eventuale approccio terapeutico intrapreso.