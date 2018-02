Quando i dolori alle dita delle mani destano preoccupazioni e/o la loro origine è apparentemente sconosciuta, è doveroso condurre una serie di indagini diagnostiche, per risalire alla causa scatenante, capire la gravità del problema in corso e, infine, pianificare la terapia più adeguata.

La diagnosi delle cause di dolori alle dita delle mani parte sempre da un'anamnesi completa, un approfondito esame obiettivo e il racconto dei sintomi da parte del paziente; quindi, in base alle informazioni che emergono da queste prime 3 valutazioni, può proseguire con:

Perché è importante scoprire le cause scatenanti?

Sapere cosa causa i dolori alle dita della mani è molto importante, perché permette di pianificare la terapia attraverso cui è possibile ottenere la guarigione (o, quanto meno, un miglioramento della sintomatologia).