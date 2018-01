Il dolore all'osso sacro è una sensazione avvertita alla colonna vertebrale, poco più in alto dei glutei o tra questi. Talvolta, però, può capitare che si irradi all'inguine, ai fianchi, alla porzione lombare della colonna vertebrale e in qualche altro punto del bacino; inoltre, può capitare che sia monolaterale (cioè il paziente lo avverte sulla porzione destra o sulla porzione sinistra dell'osso sacro).

Quando è molto intenso, il dolore all'osso sacro è un sintomo che può impedire alcune semplici attività quotidiane, come andare in bicicletta, stare seduti in auto per guidare ecc.

Sintomi associati

Il dolore all'osso sacro può associarsi a sintomi come formicolio, intorpidimento e debolezza lungo uno o entrambi gli arti inferiori.

La sintomatologia di accompagnamento del dolore all'osso sacro dipende dalla causa scatenante.

Cosa peggiora il dolore all'osso sacro e i sintomi associati?

Possono aggravare il dolore all'osso sacro e gli eventuali sintomi a lui associati le seguenti circostanze:

Stare in piedi tante ore;

La prolungata posizione seduta;

Camminare e correre;

Andare in bicicletta;

Salire le scale;

Il passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi.

Quando rivolgersi al medico?

Un individuo con un dolore all'osso sacro dovrebbe rivolgersi al medico, per una visita di approfondimento, quando: il sopraccitato sintomo è in corso da diverso tempo; in quest'arco di tempo, il dolore all'osso sacro non ha accennato a migliorare (anzi è peggiorato); il dolore all'osso sacro è associato ad altri sintomi e/o rende quasi impossibile lo svolgimento di attività quotidiane molto semplici, come guidare o andare in bicicletta.

Complicazioni

Eventuali complicanze che possono interessare un individuo con un dolore all'osso sacro possono dipendere da: